Roland-Garros: Toni Nadal optimiste pour la participation de son neveu, Rafael Nadal

Toni Nadal, oncle et ancien entraîneur de Rafael Nadal, s’est exprimé ce mardi sur la télévision espagnole TVE quant au rétablissement de son neveu. Après son forfait au Master 1000 de Monte Carlo ainsi qu’à celui de Madrid, les doutes sur sa participation à Roland Garos étaient multiples. '"Il ne manque pas grand-chose" a-t-il déclaré.

C’est non sans peine que l’ancien numéro un mondial a déclaré forfait pour le Master 1000 de Madrid. "Jouer à domicile est toujours un plaisir" avait-t-il annoncé sur son compte Instagram. Seulement, malgré le suivi des indications médicales la blessure met plus de tem,ps que prévu à guérir. "Je devais d'abord être absent entre six et huit semaines, mais on se dirige déjà vers la quatorzième, pour une raison inconnue, la blessure n'a pas évolué comme on nous l'avait indiqué" avait déploré le joueur de Manacor. Aujourd’hui c’est son oncle Toni Nadal qui prend la parole face à l’inquiétude d’une potentielle absence du favori du cours Philippe-Chatrier. : "Rafael est en train de se soigner", a déclaré son ancien entraîneur.

Une préparation trop courte ?

Mais Toni Nadal reste réaliste : "Évidemment, il n'arrivera pas avec une très bonne préparation, on ne doit pas se voiler la face". A cause de sa blessure lors de son élimination au deuxième tour de l’open d’Australie, Nadal n’a plus disputé de match en compétition. Le diagnostic avait révélé une lésion dans le psoas iliaque. Pourtant, l’oncle de l’Espagnol ne semble pas trop inquiet : "Dans un tournoi du Grand Chelem, cela dépend beaucoup du tirage au sort. Si tu as la chance d'avoir un tirage assez accessible dans les premiers tours, après…" Le joueur de 36 ans n’est pas le seul compétiteur en lice pour remporter Roland : à égalité avec le Serbe Novak Djokovic au sommet du nombre de titres du Grand Chelem remportés, il tentera lui aussi d’aller chercher un 23e sacre aux Internationaux de France.

"On rêve de cela, nous la famille, et lui aussi. Je crois qu'il a le mental pour aller le chercher", a conclu ce mardi Toni Nadal. Depuis toujours, Roland Garros reste son tournoi favori, comme il est lui aussi, le favori du tournoi. L’Espagnol détient le record des victoires, hommes et femmes confondus, puisqu’il s’est imposé quatorze fois, entre 2005 et 2022