Tennis: Nadal enregistre une nouvelle défaite avant l'Open d'Australie

Battu samedi par Cameron Norrie, Rafael Nadal a encore été défait à Sydney, cette fois par Alex De Minaur (6-3, 1-6, 5-7).

Rafael Nadal ne connaît pas le début de saison espéré, et collectionne plutôt les défaites que les victoires à l’approche de l’Open d’Australie où il va défendre son titre, à Melbourne. Le jeune Australien Alex De Minaur (23 ans, 24e joueur mondial) s’est offert la plus belle victoire de sa carrière en dominant Nadal en trois sets (3-6, 6-1, 7-5) ce lundi, après avoir livré un énorme combat dont il est sorti vainqueur au terme d’un dernier set de haute lutte, remporté après plus d’une heure de bagarre.

"J'ai joué un très bon niveau", rassure Nadal

Rafael Nadal s’était déjà incliné samedi contre le Britannique Cameron Norrie lors de son match de reprise comptant déjà pour la United Cup, un tournoi servant de préparation à l’Open d’Australie. Le N°2 mondial ne s’était jamais incliné face au 14e joueur mondial auparavant, comme il ne s’était jamais incliné devant Alex De Minaur lors de leur trois précédents affrontements.

Le Majorquin a perdu six de ses sept derniers matches à cheval sur les saisons 2022 et 2023, sachant que son dernier succès sur le circuit ATP, l’Espagnol l’a glané à l’occasion d’une rencontre sans enjeu pour lui contre Casper Ruud au Masters de Turin (7-5, 7-5). La pire série de sa carrière. Inquiétant ? "Il a mieux joué que moi dans les moments importants", a expliqué Nadal après le match. "J'ai eu mes chances mais j'ai fait quelques erreurs, et je ne peux pas faire ces erreurs si je veux gagner ce genre de matches."

Le Majorquin a livré deux combats d’une grande intensité, ne s’inclinant qu’au troisième set à chaque fois. Et il a réalisé quelques enchaînements impressionnants, claquant des coups droits dévastateurs, glissant des amorties délicieuses, en particulier contre De Minaur. De quoi espérer une amélioration d’ici à l’entame du tournoi qui marquera le grand retour de Novak Djokovic.

Le point positif est que j'ai passé presque six heures sur le court. J'ai besoin d'heures sur le court. J'ai besoin de batailles comme celle-ci. Je n'ai pas joué de matchs officiels ces six derniers mois, presque sept. "Ces deux-là aident. Avec les victoires, le processus est plus rapide mais je dois continuer à me battre. Pour l'instant, j'ai joué un très bon niveau de tennis."