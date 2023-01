Tennis: non vacciné contre le covid, Djokovic se prépare à manquer la tournée américaine

Novak Djokovic s'est dit résigné jeudi à l'idée qu'il risquait de manquer des tournois aux États-Unis cette saison en raison de son refus de se faire vacciner contre le coronavirus.

Novak Djokovic n'a pas fini de payer son choix de ne pase faire vacciner contre le coronavirus. S'il a été autorisé à entrer en Australie cette année après en avoir été expulsé en janvier 2022, le Serbe devrait manquer les prestigieux tournois d'Indian Wells (du 6 au 19 mars) et de Miami (19 mars - 2 avril) après que les autorités américaines ont prévu d'étendre dans le temps l'obligation pour les visiteurs internationaux de se faire vacciner contre le Covid 19.

"Vous connaissez ma position, donc c'est comme ça"

"Je l'ai vu, mais je ne pense pas que ce soit encore officiel, donc quand ce sera officiel, nous pourrons en parler", a déclaré le Serbe, 21 fois vainqueur en Grand Chelem, à Adélaïde où il s'est qualifié jeudi pour les quarts de finale de ce tournoi de préparation à l'Open d'Australie (du 16 au 29 janvier). "Vous connaissez ma position, donc c'est comme ça", a-t-il répondu lorsque des journalistes, lors d'une conférence de presse, ont évoqué cette récente prise de position de l'Administration américaine de la sécurité des transports (TSA).

"J'espère pouvoir jouer, mais si je ne peux pas y aller, je ne peux pas y aller", a ajouté le joueur de 35 ans. La TSA aurait décidé de prolonger l'interdiction sur le territoire des Etats-Unis des non-citoyens américains non vaccinés jusqu'en avril, le Masters 1000 d'Indian Wells se déroulant du 6 au 19 mars et celui de Miami du 19 mars au 2 avril. L'année dernière, Djokovic n'avait pas pu participer aux tournois américains, dont Indian Wells et Miami au printemps, et l'US Open fin août en raison de son statut vaccinal. Il avait été expulsé d'Australie en janvier avant l'Open d'Australie pour la même raison.

Djokovic a été initialement interdit d'entrer sur le territoire australien pendant trois ans après avoir perdu une bataille juridique, mais l'obligation pour les visiteurs de présenter une preuve de vaccination a depuis été levée et cette interdiction à son encontre a été annulée.

Evoquant la semaine dernière ses déboires en Australie, Djokovic a déclaré: "vous ne pouvez pas oublier ces événements. C'est une de ces choses qui vous colle à la peau, qui vous accompagne pour le reste de votre vie. C'est quelque chose que je n'avais jamais vécu auparavant, et j'espère que ça ne se reproduira plus jamais."

Avec 4.820 points au classement ATP, le Serbe a glissé à la 5e place mondiale. En cas de double forfait, Djokovic ferait une croix sur les 2.000 points promis au vainqueur des tournois d'Indian Wells et de Miami. Le natif de Belgrade a remporté les deux titres à la suite en 2011, 2014, 2015 et 2016.