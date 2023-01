Tennis: le retour gagnant de Djokovic en Australie face à un Français

Près d’un an après son expulsion d’Australie, Novak Djokovic est de retour sur ces terres et a déjà renoué avec la victoire durant une rencontre en simple contre le Français Constant Lestienne, au 1er tour du tournoi d’Adelaïde (6-3, 6-2).

Les derniers souvenirs de Novak Djokovic en Australie étaient loin d’être bons. Neuf fois vainqueur de l’Open d’Australie, le Serbe espérait ajouter un Grand Chelem de plus à son long palmarès en 2022. Mais en raison de son refus de se faire vacciner contre le Covid-19, le tennisman a été expulsé d’Australie par les autorités. Près d’un an plus tard, Djokovic est prêt à commencer l’année par ses retrouvailles avec ce tournoi qui lui réussit bien.

Avant cela, place au tournoi d’Adelaïde dans ce même pays. Pour le premier tour, le numéro 5 mondial affrontait le Français Constant Lestienne. Pour ce dernier, la marche était trop haute puisque la légende du tennis n’a eu besoin que de deux sets afin de se qualifier pour la manche suivante. Selon l’Equipe, Djokovic a pu compter sur un public à fond derrière lui pendant 1h16. De nombreuses affiches plus que flatteuses ont été déployées: "Le plus grand de tous les temps."

"C’est ici que je joue mon meilleur tennis"

Malgré la déconvenue de l’an dernier, Djokovic est plus que ravi de faire son retour dans le pays où il a gagné le plus de Grand Chelem (avec sept titres, Wimbledon est deuxième dans ce classement). Après son succès, le Serbe a pris la parole et partagé sa joie de rejouer à nouveau en Australie: "S'il y a un pays où j'ai le plus gagné, c'est ici. J'ai gagné mon premier Grand Chelem ici. C'est ici que je joue mon meilleur tennis et malgré les circonstances de l'année dernière et de l'année d'avant, je suis heureux d'être ici et j'ai hâte de continuer à jouer au tennis."

Durant le tour suivant du tournoi prévu pour le 5 janvier, Djokovic sera opposé à un autre Français: Quentin Halys. Ce dernier est auparavant venu à bout de Jordan Thompson en deux sets (3-6, 4-6).