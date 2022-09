Coupe Davis: de retour après sa grave blessure à Roland-Garros, Zverev se dit prêt à affronter les Bleus

Alexander Zverev a confirmé son retour à la compétition pour les poules de la Coupe Davis, où l'Allemagne va notamment rencontrer la France. Jouera-t-il le premier match face à la France? Pas sûr, mais lui s'estime prêt, en tout cas.

Alexander Zverev pourrait effectuer son retour à l’occasion de la phase de groupes de la Coupe Davis (13-18 septembre). Le champion olympique allemand, enfin rétabli de sa terrible blessure (déchirure des trois ligaments externes de la cheville) contractée en demi-finale du dernier Roland-Garros le 3 juin dernier, a confirmé qu'il était à la disposition de son équipe.

S’il s’agissait d’un autre tournoi, n’importe où sur la planète, il aurait sans doute pris un peu plus de temps pour travailler et se préparer. Ce qu'il avait fait en renonçant à l’US Open pour ce motif, s’estimant insuffisamment remis de sa blessure.

Mais c’est la Coupe Davis, à Hambourg, sa ville natale, devant son public. Ce qui rend l’événement encore plus particulier, forcément. Surtout quand on traversé une telle période de doutes. "J'aurais pu me donner un peu plus de temps, mais je veux juste être ici et aider l'équipe", a-t-il indiqué.

Une blessure "plus facile à accepter"

"J'ai vraiment hâte de revenir à la compétition, a déclaré le n°2 mondial. En fait, j'ai très bien accepté la blessure parce qu'elle s'est produite alors que j'étais sur un court de tennis et que je jouais contre Rafael Nadal à Roland-Garros. S'il s'agissait d'une blessure stupide, que j’aurais contracté en faisant du ski ou du snowboard, ce serait une autre histoire, mais c'est arrivé pendant que je jouais au tennis et c'était plus facile à accepter pour moi."

Avec deux victoires en simple lors des qualifications en mars, Zverev avait permis à l’Allemagne de s’imposer face au Brésil, à Rio de Janeiro. Zverev sera accompagné de Oscar Otte, Jan-Lennard Struff, Tim Puetz et Kevin Krawietz pour affronter la France, l’Australie et la Belgique dans le groupe C, avec les Bleus comme premiers adversaires dans cette compétition dès le mercredi 14 septembre.

Les deux premières équipes de chacun des quatre groupes se qualifieront pour les quarts de finale du tournoi, dont la phase éliminatoire se déroulera à Malaga du 22 au 27 novembre. L'Allemagne a été sacrée championne de la Coupe Davis à trois reprises, mais pas depuis 1993.