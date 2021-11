Coupe Davis: Gasquet et Mannarino préférés à Gaston en équipe de France

Sébastien Grosjean, capitaine de l’équipe de France de Coupe Davis, a annoncé sa sélection pour l’édition 2021, ce mercredi. Richard Gasquet et Adrian Mannarino en font partie à l’inverse d’Hugo Gaston, qui sort d’un beau parcours à Paris-Bercy.

A la veille de l'entrée en lice de l'équipe de France dans la phase finale de Coupe Davis à Innsbruck, le capitaine Sébastien Grosjean a annoncé la sélection officielle. Richard Gasquet, auteur d’une belle deuxième partie de saison, en fait partie tout comme Arthur Rinderknech, Adrian Mannarino, Pierre-Hugues Herbert et Nicolas Mahut. Les deux derniers composeront le double.

Sébastien Grosjean avait emmené un groupe de six joueurs à Innsbruck qu'il devait réduire à cinq pour la compétition. Gasquet (86e mondial à 35 ans) et Adrian Mannarino (71e à 33 ans) ont été préférés à Hugo Gaston (66e à 21 ans) pour compléter l'équipe de France de Coupe Davis qui entre en lice jeudi face à la République tchèque. Les Bleus figurent dans le groupe C avec la République tchèque.

Le capitaine a donc choisi l'expérience de Gasquet face à la fougue de son jeune compatriote aux derniers résultats pourtant plus convaincants (quart de finale au Masters 1000 de Paris notamment). Gasquet a débuté en Coupe Davis en 2005 et participera à sa 21e campagne. Il a joué 30 matches avec un bilan de 18 victoires pour 12 défaites (14 v-10 d en simple et 4 v-2 d en double).

Il faisait partie de l'équipe qui a remporté le Saladier d'argent en 2017 et des équipes finalistes en 2014 et 2018 (il n'avait pas joué en finale). Cette année, il a atteint la finale à Umag (ATP 250), les quarts à Lyon (ATP 250), Parme (ATP 250) et Winston Salem (ATP 250), le 2e tour à Doha (ATP 250), Dubai (ATP 500), Estoril (ATP 250), Roland-Garros et Wimbledon.

"C'est limite la plus belle saison de ma carrière!"

Dans une interview à L’Equipe ce mercredi, le Biterrois s’est réjoui de sa belle forme du moment après une longue blessure, puis le covid en mars. "J'ai commencé ma saison en mai (retour sur le circuit fin avril, à Barcelone), a-t-il rappelé. À 35 ans, dans ces conditions... Et j'ai fini dans les 100 premiers. C'est une grande victoire pour moi et je le pense vraiment. C'est limite la plus belle saison de ma carrière!"

Il savoure désormais de retrouver la compétition avec l’équipe de France. "Je suis très motivé, heureux d'y aller, a-t-il ajouté. C'est l'équipe de France, avec Sébastien Grosjean sur la chaise. Je suis fier d'y aller. Sinon, j'aurais arrêté ma saison."