Coupe Davis: l'équipe de France avec Gasquet pour la phase de groupes

La Fédération Française de Tennis a officialisé ce lundi la composition de l'équipe de France qui disputera la phase de groupes de la Coupe Davis, qui démarre cette semaine.

L'équipe de France entame les choses sérieuses cette semaine, lors de la phase de groupes de la Coupe Davis. Emmenés par Sébastien Grosjean, les Bleus débutent leur compétition à Hambourg face à l'Allemagne (le 14), avant d'enchaîner face à l'Australie (le 15) et la Belgique (le 17). Pour ces rencontres, cinq joueurs ont été retenus: Benjamin Bonzi, Adrian Mannarino, Arthur Rinderknech, Richard Gasquet et Nicolas Mahut.

Zverev forfait

Face à l'Allemagne, les Tricolores ne croiseront pas la route d'Alexander Zverev. Le champion olympique allemand, enfin rétabli de sa terrible blessure (déchirure des trois ligaments externes de la cheville) contractée en demi-finale du dernier Roland-Garros le 3 juin dernier, avait pourtant confirmé qu'il était à la disposition de son équipe pour la Coupe Davis, disputée à Hambourg, sa ville natale. Mais la Fédération allemande de tennis a confirmé que le cinquième joueur mondial est forfait pour ce rendez-vous. Il est remplacé par Yannick Hanfmann.

"Participer à la Coupe Davis dans ma ville natale, Hambourg, était mon grand objectif, ce qui m'a motivé encore et encore au cours des dernières semaines, a-t-il expliqué en conférence de presse ce lundi. Le fait que ce rêve soit maintenant brisé me rend incroyablement triste. J'ai tout essayé pour être ici, mais ces nouveaux problèmes m'obligent à me retirer. Je vais quand même rester à Hambourg et soutenir l'équipe depuis le banc."

Les deux premières équipes de chacun des quatre groupes se qualifieront pour les quarts de finale du tournoi, dont la phase éliminatoire se déroulera à Malaga du 22 au 27 novembre. Vainqueur de la compétition en 2017, finaliste en 2018, l'équipe de France avait été éliminée dès la phase de groupes l'an dernier.