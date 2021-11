Disparition de Peng Shuai: des photos de la joueuse postées sur les réseaux sociaux chinois

Disparue depuis le 2 novembre après avoir accusé un ancien haut dirigeant chinois de l’avoir violée, la joueuse de tennis Peng Shuai est apparue sur des photos qu’elle aurait envoyées à une amie via le réseau social chinois WeChat. Mais le doute demeure quant à la date de ces clichés. Et sa disparition reste inquiétante.

Mais où est passée Peng Shuai? La joueuse de tennis chinoise de 35 ans n'a plus donné signe de vie depuis le 2 novembre. Elle avait accusé sur les réseaux sociaux, dans un message vite effacé, l'ancien vice-Premier ministre Zhang Gaoli de l'avoir contrainte à une relation sexuelle il y a trois ans. Alors que nombreuses voix s’élèvent pour demander à la Chine de faire la lumière sur cette inquiétante affaire, ce vendredi, des photos de Peng Shuai sont apparues sur les réseaux sociaux.

Des clichés de la Chinoise, tout sourire, portant un chat dans une chambre devant des peluches et ses accréditations.

Des photos non datées

Ces photos aurait été envoyées par la joueuse à une amie via la messagerie chinoise WeChat. Elles ont été relayées par un journaliste affilié au gouvernement chinois: "Le compte WeChat de Peng Shuai a posté trois photos avec en légende 'bon week-end'. Son amie a partagé les trois photos et la capture d’écran de leur publication dans la rubrique "moments" (l’équivalent des stories) de WeChat", a tweeté le journaliste.

L’apparition de ces photos non datées ne lève pas tous les doutes sur la disparition de l’ex n°1 mondiale du double (victoire à Wimbledon en 2013 et Roland-Garros en 2014). L’inquiétude ne s’était pas non plus dissipée lorsqu’un email lui étant attribué par les médias officiels chinois avait été diffusé jeudi. L’authenticité avait largement été remise en cause, notamment par Steve Simon, le patron de la WTA.