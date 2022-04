Guerre en Ukraine: vers une interdiction des joueurs russes et biélorusses à Wimbledon

En raison de la guerre en Ukraine, les joueurs russes et biélorusses devraient être interdits de participation au tournoi du Grand Chelem de Wimbledon, en juin prochain.

Comme pressenti depuis plusieurs semaines, Daniil Medvedev pourrait bien être privé de Wimbledon. Le Grand Chelem londonien devrait prendre la décision d’exclure les joueurs russes et biélorusses de leur tournoi à venir (du 27 juin au 10 juillet), en représailles de l’invasion de l’Ukraine par ces deux pays. L’information est à nouveau sortie dans plusieurs médias anglophones ce mercredi, dont le New York Times.

Cette décision serait une première pour un tournoi de tennis depuis le début du conflit. Jusqu’ici, seuls les évènements mettant aux prises des équipes nationales, comme la Coupe Davis ou la Billie Jean King Cup, avaient été manqués par les joueurs de ces deux pays. C’est l’indépendance du All England Club, l’organisateur du tournoi, qui lui permettrait de prendre cette décision sans risquer de sanction juridique.

Exit Medvedev, Rublev et Sabalenka ?

Un certain nombre de joueurs de premier plan devraient donc manquer à l’appel à Londres. Outre Medvedev, n°2 mondial mais actuellement en train de se remettre d’une opération d’une hernie, le tableau féminin surtout sera amputé de grands noms. Cinq joueuses russes figurent actuellement dans le top 40 WTA, ainsi que deux Biélorusses: Aryna Sabalenka, n°4 mondiale et demi-finaliste l’an passé, et Victoria Azarenka, ancienne n°1 mondiale.

Bien qu’ayant pris position contre la guerre, Andrey Rublev (n°8) pourrait aussi être privé de l’évènement. Pour l’heure, les joueurs russes et biélorusses sont autorisés à prendre part au circuit professionnels, mais sous drapeau neutre. Tous les tournois en Russie et en Biélorussie prévus sur ces prochains mois ont été annulés et leurs fédérations suspendues jusqu’à nouvel ordre.