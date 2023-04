Roland-Garros: Alcaraz donne rendez-vous à Nadal

A seulement 19 ans, l’Espagnol Carlos Alcaraz a déjà remporté neuf titres, dont l’US Open 2022 ainsi que trois Masters 1000: Miami et Madrid en 2022 et Indian Wells en 2023. A l’approche de Roland-Garros, le prodige est ambitieux et rêve d'affronter Rafael Nadal à Roland-Garros.

Plus jeune numéro 1 mondial de l’histoire depuis Lleyton Hewitt, vainqueur d'un premier Grand Chelem à 19 ans à peine, Carlos Alcaraz ne manque pas d'ambition. L’Espagnol se confie dans Marca sur les différents évènements qui l’attendent. Parmi ses envies, celle d'affronter Rafael Nadal dans son jardin de la Porte d'Auteuil.

Après que le journaliste lui a demandé s’il souhaitait battre 'Rafa' à Roland pour tout ce que ce tournoi représente, Alcaraz n’a pas dissimulé ses ambitions: "J'ai toujours dit que j'aimais jouer contre les meilleurs et Nadal est l'un des meilleurs de l'histoire, cela ne fait aucun doute. Son tournoi c’est Roland Garros, c'est le plus symbolique pour lui. J'aimerais beaucoup me mesurer à lui. Je pense que je pourrais le battre, mais Rafa a mille vies là-bas."

L'exemple Nadal

Le joueur de Manacor cumule 14 titres à Roland-Garros. Mais le jeune Espagnol a déjà battu Nadal à Indian Wells: "Ce fut un tournoi très positif pour moi. J'ai réalisé que je pouvais me mesurer aux meilleurs, que je pouvais gagner un Masters 1000 et que je pouvais battre n'importe quel joueur." Ce Masters 1000 marque un réel tournant dans la carrière du joueur de Murcie. Mais avant d’être un adversaire, Nadal reste une inspiration: "Cette rage qu'il a sur le terrain de vouloir gagner et de faire tout ce qui est possible pour gagner, pour moi, mentalement, c’est un exemple. Il a vécu beaucoup de matchs dans lesquels il était à bout et il a été capable de renverser la situation. C'est quelque chose que j'aimerais prendre de Rafa, cette capacité à s'adapter à toutes les situations."

Le jeune est très pragmatique sur son avancée professionnelle: "Si je perds, ce n'est pas la fin du monde. Je ne m'habitue pas à gagner et je ne fais pas grand cas des défaites." Avec tous les succès rencontrés l’année dernière, Alcaraz a pris en maturité très vite, notamment dans les échanges avec son entraineur, Juan Carlos Ferrero. "Il me parle de la même manière. C'est une aide", a-t-il confié. "Grâce à mes blessures, j'ai compris que je devais faire attention. Il est très important de se coucher tôt, de soigner son alimentation et de tout faire à la lettre. J'étais de ceux qui remettaient au lendemain, maintenant je fais plus attention", a-t-il par ailleurs expliqué.

Wimbledon dans un coin de la tête

Roland-Garros approchant avec un Nadal favori mais encore incertain, Alcaraz se projette. Avec une admiration pour le record du Majorquin: "Je dirais qu'il est presque impossible de gagner un tournoi 14 fois. Mais nous allons essayer, dans la vie il faut se lancer des défis, et j'espère que je pourrai être comme Rafa dans ce tournoi."

Ses ambitions ne s’arrêtent pas aux Internationaux de France. Après avoir remporté l’US Open, il vise Wimbledon: "Je suis impatient de gagner à Wimbledon, l'année dernière j'ai été choqué. Mon style de jeu peut très bien fonctionner sur le gazon parce que je suis agressif, je vais au filet, je frappe fort, et c'est ce qu'il faut faire. L’année dernière, je ne savais pas comment m'y prendre pour jouer sur ce court. J'ai eu du mal à m'y adapter." Dans l’attente de le retrouver, à partir du 28 mai, sur le cours Philippe-Chatrier.