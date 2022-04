Monte-Carlo: Djokovic éliminé d'entrée par Davidovich Fokina

Novak Djokovic s'est incliné face à Alejandro Davidovich Fokina (6-3, 6-7, 6-1), mardi lors du deuxième tour du Masters 1000 de Monte-Carlo.

Un match et puis s'en va. Novak Djokovic a été éliminé mardi du Masters 1000 de Monte-Carlo dès son entrée en lice au deuxième tour. Le numéro un mondial serbe a été battu en trois sets par l'Espagnol Alejandro Davidovich Fokina (6-3, 6-7, 6-1).

À un peu plus d'un mois du début de Roland-Garros (22 mai-5 juin), Djokovic, titré en 2013 et 2015 sur le Rocher, jouait son quatrième match sur le circuit, après les trois à l'ATP 500 de Dubaï, depuis sa défaite en demi-finales des Masters à la mi-novembre 2021. À la fin de la saison dernière, il avait également atteint les demi-finales de la Coupe Davis avec la Serbie. Puis, en raison de son refus du vaccin anticovid, il n'a pas pu jouer l'Open d'Australie ni les Masters 1000 d'Indian Wells et de Miami.

Cette élimination au 2e tour est son plus mauvais résultat à Monte-Carlo depuis 2016. Il avait alors cédé à ce stade face au Tchèque Jiri Vesely. Depuis son deuxième titre en 2015, le Serbe n'y a plus dépassé les quarts.

L'exaltation de Djokovic au terme du deuxième set

46e mondial, Davidovich Fokina signe à 22 ans le plus bel exploit de sa jeune carrière. Il avait déjà affronté deux fois le Serbe, en 2021, mais s'était incliné à chaque fois. Il aurait pu craindre une nouvelle défaite au terme du deuxième set, compte tenu du retour en force impressionnant de son adversaire. "Nole", mené 3-0, s'est enflammé auprès du public en parvenant à refaire son retard, puis en remportant 7-5 le tie-break sur sa première balle de set.

L'Espagnol, qui avait dû se défaire de l'Américain Marcos Giron au premier tour, va se frotter en huitièmes de finale à David Goffin ou Daniel Evans (les deux hommes s'affrontent mercredi après-midi).