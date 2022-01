Le patron de Pfizer est un "grand fan" de Djokovic, opposé au vaccin

Dans une interview exclusive accordée à BFMTV, Albert Bourla, président exécutif de Pfizer, confie être un grand fan de Novak Djokovic, opposé à la vaccination et expulsé d’Australie en raison de son statut vaccinal.

Novak Djokovic est devenu, un peu malgré lui, l’étendard des anti-vaccins. Le Serbe a en effet été expulsé d’Australie dimanche en raison de son statut vaccinal pas en conformité avec les restrictions du pays. Le numéro un mondial de tennis a longtemps entretenu le doute sur le fait qu’il ait été vacciné. Il a confirmé que ce n’était pas le cas lors de son arrivée à Melbourne pour y disputer le premier Grand Chelem de l’année en comptant sur une exemption médicale pour pouvoir y prendre part. Il en a finalement été empêché par le gouvernement australien au terme de dix jours de batailles devant les tribunaux.

"Je suis un grand fan de lui en tant que tennisman"

Dans une interview exclusive accordée à BFMTV, Albert Bourla, président exécutif de Pfizer, laboratoire qui a diffusé le vaccin contre le covid le plus répandu à travers le monde (plus de trois milliards de doses porduites), a refusé de commenter la position du Serbe. Sans cacher son admiration pour le joueur. "Tout d’abord, je suis un grand fan de lui en tant que tennisman, a-t-il déclaré. Mais une fois de plus, je ne peux pas commenter son litige avec l’Australie. C’est entre lui, son médecin et les autorités australiennes."

La Cour fédérale australienne a rejeté dimanche le recours du numéro un mondial contre son expulsion du pays, ordonnée par le gouvernement qui estimait que le Serbe, non-vacciné contre le coronavirus, représentait un "risque sanitaire". Cette décision, prise à l'unanimité par les trois juges de la Cour, l’empêche donc de prendre part au premier Grand Chelem de l’année.

"Je voudrais faire une brève déclaration concernant les résultats de l'audience d'aujourd'hui, a commenté le nonuple vainqueur de l’Open d’Australie. Je vais maintenant prendre un peu de temps pour me reposer et récupérer, avant de faire d'autres commentaires au-delà de cela. Je suis extrêmement déçu de la décision de la Cour de rejeter ma demande (...) ce qui signifie que je ne peux pas rester en Australie et participer à l'Open d'Australie. Je respecte la décision de la Cour et je vais coopérer avec les autorités compétentes concernant mon départ du pays." Il s’est envolé dimanche soir avant d’atterrir à Dubaï, lundi matin.