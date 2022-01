Open d’Australie: après son sacre, Nadal a "beaucoup d'énergie pour continuer"

Rafael Nadal, combattant sans pareil, a réalisé un come-back exceptionnel en finale de l'Open d'Australie. Une performance qui lui a donné des idées pour la suite de sa carrière, après plusieurs mois de doute.

L’endurance légendaire de Rafael Nadal a triomphé de la ténacité du Russe Daniil Medvedev. Peu de spécialistes auraient parié sur cette issue avant l’Open d’Australie tant le Majorquin a été assailli par le doute ces six derniers mois, luttant contre cette maladie dégénérative au pied qui lui pourrit l’existence depuis le début de sa carrière. "Pour être honnête, il y a un mois et demi, je ne savais pas si je serais de retour sur le circuit pour jouer au tennis", a confié le Majorquin lors de la remise des trophées.

Nadal: "Revenir l'année prochaine"

Rafael Nadal souffre de douleurs récurrentes au pied gauche depuis 2005. Des douleurs dues au syndrome de Muller-Weiss, une maladie rare entraînant notamment une nécrose de l’os naviculaire. La souffrance engendrée par cette maladie a atteint psychologiquement l’ex-n°1 mondial. "C'est l'une des périodes les plus émouvantes de ma carrière, a témoigné le Majorquin, très ému et soulagé d’être à nouveau capable de gagner. Le soutien que j'ai reçu ces trois dernières semaines restera dans mon cœur."

Revigoré par ce succès éclatant, qui plus est réalisé après avoir remonté un handicap de deux manches contre lui, preuve qu'il est de retour, le Majorquin voit déjà plus loin que son 21e sacre en Grand Chelem: "Il y a un mois et demi, je pensais que ce serait peut-être mon dernier Open d'Australie, mais cela m'a donné beaucoup d'énergie pour continuer. Je ne peux vraiment pas expliquer ce que je ressens en ce moment." Loin de penser à la retraite, Nadal a donné rendez-vous au public australien en 2023: "Je vais continuer à faire de mon mieux pour revenir l'année prochaine", a-t-il promis.