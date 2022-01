Open d'Australie: le message classe de Medvedev pour Nadal après leur folle finale

Malgré sa défaite en finale de l'Open d'Australie, Daniil Medvedev a tenu à rendre hommage à Rafael Nadal, vainqueur de son 21e Grand Chelem ce dimanche à Melbourne.

Incroyable. Après cinq sets et 5h24 de jeu, Rafael Nadal a finalement renversé Daniil Medvedev dans une finale irrespirable. Malgré la déception et de nombreuses sautes d'humeur pendant le match, le Russe s'est montré très classe envers son adversaire après avoir reçu son trophée de finaliste.

"C'est difficile de parler après avoir jouer pendant 5 heures et 30 minutes et avoir perdu, mais je tiens à féliciter Rafa parce que ce que tu as fait aujourd'hui m'a stupéfié. Pendant le match, j'ai essayé de jouer au tennis, mais après le match, je lui ai demandé : 'Tu es fatigué ?', parce que c'était fou. Je pense que le niveau était très élevé. Tu as élevé ton niveau après deux sets pour le 21e Grand Chelem... Tu es un champion extraordinaire. Notre rivalité n'est pas terminée. Ce n'est pas encore fini, mais félicitations et c'était incroyable", a salué Medvedev.

Les galères oubliées pour Nadal

Ce 21e succès en Grand Chelem était pourtant loin d'être acquis pour le Taureau de Manacor, qui a remonté un handicap de deux sets avant de tout renverser dans la 5e manche. Un scénario pas évident au vu de la tournure des évènements, sachant que l'Espagnol n'a pas été épargné par les blessures et le Covid. Le double vainqueur de l'Open d'Australie a d'ailleurs envoyé un message de sympathie à Daniil Medvedev avant de recevoir son trophée.

"C'es un moment difficile Daniil et j'ai été plusieurs fois dans ton cas ici. Je suis sur que tu auras ce trophée un jour aussi plusieurs fois dans ta carrière, parce que tu es incroyable et je veux te féliciter !" Rafael Nadal est désormais le seul détenteur du record de victoires dans les tournois Majeurs, juste devant Djokovic et Federer (20 chacun).