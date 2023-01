Open d’Australie: Djokovic oublie que Tsitsipas a joué une finale de Grand Chelem… contre lui

Novak Djokovic, qualifié pour les quarts de finale de l’Open d’Australie, a oublié que Stefanos Tsistipas, l’un des plus sérieux prétendants encore en lice à Melbourne, avait déjà disputé une finale de Grand Chelem… contre lui à Roland-Garros en 2021.

Un simple oubli ou une petite pique malicieuse? Au moment de jauger les dernières forces en présence à l’Open d’Australie, Novak Djokovic (35 ans) a zappé une ligne au CV de Stefanos Tsitsipas, 4e joueur mondial à l’ATP et certainement son adversaire le plus dangereux encore en lice. Le Serbe, en quête d’un 10e titre en Australie et d’un 22e sacre en Grand Chelem, pourrait d’ailleurs retrouver le Grec en finale dimanche.

Une finale pourtant marquante en cinq sets

"Être le seul joueur restant dans le tournoi à avoir remporté un Grand Chelem me flatte, mais je ne pense pas que cela fera une grande différence, pour être honnête, a-t-il confié lundi après son succès facile contre l’Australien Alex De Minaur (6-2, 6-1, 6-2) . Peut-être que ce sera le cas dans une certaine mesure, je veux dire, pour moi, mais peut-être pas pour les autres. Je ne sais pas."

"Je connais Tsitsipas, par exemple, probablement le gars le plus expérimenté de tous les quarts de finalistes, ajoute-t-il. Il a déjà joué plusieurs fois les phases finales d'un Grand Chelem. Je pense qu'il n'a jamais joué de finale, est-ce que je me trompe?" Oui, il se trompe!

Un journaliste lui a alors fait remarquer que Tsistsipas a déjà disputé une finale de Majeur… contre lui à Roland-Garros en 2021. Un match pourtant marquant puisque Djokovic s’était imposé en cinq sets (6-7, 2-6, 6-3, 6-2, 6-4) après avoir perdu les deux premiers. Le Serbe a alors esquissé un sourire en s’excusant.

"C'est exact, c'est exact, a-t-il répété. Désolé, je me suis trompé. Ce que je voulais dire, c'est que je voulais le complimenter parce que c'est quelqu'un qui a l'air prêt à aller chercher le titre. La façon dont il a joué, il s'en rapproche de plus en plus." Certains perçoivent cet oubli opportun comme une déclaration de guerre psychologique puisque les deux peuvent se retrouver face à face dimanche pour la place de numéro 1 mondial.