Open d'Australie: Djokovic sans pitié pour De Minaur et en quarts

Alors qu'il se disait très inquiet sur ses pépins physiques la semaine dernière, Novak Djokovic a balayé l'Australien Alex De Minaur (6-1, 6-2, 6-2) et se qualifie pour les quarts de finale de l'Open d'Australie.

Novak Djokovic, 5e mondial, n'a pas éprouvé de gêne, ni au niveau de la cuisse gauche bandée ni de la part de son adversaire, lundi pour se hisser en quarts de finales de l'Open d'Australie en battant l'Australien Alex De Minaur (24e) 6-2, 6-1, 6-2.

Face à Rublev en quarts

Le Serbe de 35 ans, en quête à Melbourne d'un 22e titre du Grand Chelem pour égaler le record de son rival espagnol Rafael Nadal, affrontera le Russe Andrey Rublev (6e) pour une place dans le dernier carré. S'il remporte son dixième Open d'Australie, il récupérera en outre la place de n°1 mondial.

Son prochain adversaire, Rublev, a sauvé deux balles de match avant de battre le Danois Holger Rune (10e) 6-3, 3-6, 6-3, 4-6, 7-6 (11/9), lundi en 8es de finale de l'Open d'Australie. "Ce n'étaient même pas des montagnes russes, c'était comme si on vous met une arme sur la tempe... Les montagnes russes, à côté, ce n'est rien", a commenté Rublev, exténué.

Après une débauche d'énergie de plus de trois heures et demie, l'ultime balle frappée par le Russe de 25 ans a accroché le filet pour retomber juste de l'autre côté, totalement hors d'atteinte de Rune qui était en fond de court.

"Je ne me pensais pas capable de gagner un match comme ça, a-t-il estimé. Et c'est la première fois que je traverse quelque chose comme ça pour atteindre des quarts de finale. J'ai été mené 5-2 dans le cinquième set, à 6-5 j'ai eu deux balles de match contre moi et j'ai été mené 7/3 dans le super tie-break... Je n'ai pas les mots, j'en tremble encore."

Rublev a déjà joué les quarts à l'Open d'Australie (2020), Roland-Garros (2020, 2022) et l'US Open (2017, 2020, 2022) sans jamais atteindre les demies. Pour y parvenir cette année à Melbourne, il faudra écarter le Serbe Novak Djokovic