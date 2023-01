Open d’Australie: face à la polémique, le père de Djokovic n’assistera pas à la demie de son fils

Srdan Djokovic a indiqué qu’il n’assisterait pas à la demi-finale de l’Open d’Australie entre son fils Novak et l’Américain Tommy Paul ce vendredi après la polémique suscitée par ses photos prises avec des supporters pro-russes.

Srdan Djokovic ne s’installera pas dans les tribunes de la Rod Laver Arena, ce vendredi. Le père du joueur serbe a expliqué, dans un communiqué, qu’il n’assisterait pas à la demi-finale de l’Open d’Australie entre son fils et l’Américain Tommy Paul après la polémique suscitée par ses photos prises avec des supporters pro-russes.

"Je suis ici pour soutenir mon fils seulement"

"Je suis ici pour soutenir mon fils seulement, a-t-il déclaré. Je n’ai pas intention de faire autant les gros titres ou de provoquer des perturbations. J’étais à l’extérieur du stade avec des fans de Novak comme je l’ai déjà fait après les matchs de mon fils pour célébrer ses victoires et prendre des photos avec eux. Je n’avais pas l’intention d’être pris dans ça. Ma famille a vécu l’horreur de la guerre et nous espérons seulement la paix. Donc il n’y aura pas de perturbation à la demi-finale ce soir pour mon fils ou l’autre joueur, j’ai choisi de regarder (le match) chez moi. J’espère un super match et j’encouragerai mon fils comme toujours."

La polémique a éclaté mercredi quand Srdan Djokovic a posé avec des supporters arborant un drapeau russe avec le visage du président Vladimir Poutine. L’un d’entre eux arborait également le symbole "Z" sur son t-shirt, marque de soutien à l’invasion russe en Ukraine. Selon la presse anglaise, Srdan Djokovic aurait aussi lancé "longue vie à la Russie". Des scènes qui ont provoqué la colère des représentants ukrainiens en Australie.

"Il devrait se voir retirer son accréditation, a déclaré à l'AFP l'ambassadeur d'Ukraine à Canberra, Vasyl Myroshnychenko. C'est à Novak (Djokovic) et à son équipe de prendre en main et de régler ceci." Il avait aussi invité Novak Djokovic à s’excuser et à clarifier sa position sur l’invasion russe. "Il est important que Novak aborde cette situation, a-t-il souligné. Il devrait s'excuser pour ce qui s'est passé et condamner l'invasion russe en Ukraine."