Open d'Australie: héroïque, Nadal renverse Medvedev en finale et s'adjuge son 21e Grand Chelem

Revenu de nulle part, Rafael Nadal a remonté un handicap de deux sets pour s'offrir un 21e titre du Grand Chelem face à Daniil Medvedev en finale de l'Open d'Australie (2-6, 6-7, 6-4, 6-4, 7-5). Tout simplement monstrueux.

Sensationel, renversant, héroïque... Les mots manquent pour définir la performance XXL réalisée par Rafael Nadal ce dimanche sur la Rod Laver Arena. A 35 ans, l'Espagnol s'est offert un 21e titre en Grand Chelem aux termes d'une finale irrespirable face à Daniil Medvedev en cinq sets et 5h24 de jeu (2-6, 6-7, 6-4, 6-4, 7-5).

Pourtant, le vainqueur de l'édition 2009 a très mal débuté sa finale en perdant les deux premiers sets. Daniil Medvedev a profité de la mauvaise entame et des nombreuses fautes de l'Espagnol pour rapidement se détacher dans le premier set et arracher le second au bout du tie-break.

Sur son 21

Malgré ses 35 ans, Rafael Nadal n'a jamais abandonné et a su profiter des sautes d'humeur de son adversaire pour recoller dans le troisième set, puis dans le quatrième en réalisant le break au meilleur des moments. Dans une dernière manche irrespirable, l'Espagnol a su prendre le dessus sur son rival en prenant l'avantage à 3-2. Alors qu'il servait pour le gain du match, il a une nouvelle fois craqué et a permis à Medvedev de revenir à 5-5. Mais pas de quoi le perturber, puisqu'il s'est offert le titre sur un ultime jeu blanc.

Avec ce 21e Grand Chelem, Rafael Nadal est désormais le seul détenteur du record de victoires dans les tournois Majeurs, juste devant Djokovic et Federer (20 chacun). Le désormais double vainqueur de l'Open d'Australie est également le 2e joueur de l'ère Open à avoir remporté au moins deux fois chaque tournoi du Grand Chelem après le Serbe. Un exploit retentissant et inattendu, alors que le Taureau de Manacor a souffert ces derniers mois à cause des blessures et du Covid.