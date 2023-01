Open d'Australie: tirage clément pour Djokovic et Garcia, quatre Français qualifiés pour le tournoi

Novak Djokovic et les autres favoris ont hérité d'une entrée en matière abordable pour le premier tour de l'Open d'Australie. Du côté des Français, Caroline Garcia affrontera une qualifiée alors que quatre joueuses et joueurs tricolores ont décroché leur billet pour le tableau principal ce vendredi.

Novak Djokovic affrontera Roberto Carballes Baena au premier tour de l'Open d'Australie pour son retour à Melbourne, après avoir été banni du territoire australien et empêché de participer l'année dernière. Le Serbe, tête de série numéro 4, brigue un 22e titre du Grand Chelem et un dixième sacre à l'Open d'Australie, qu'il entamera par une rencontre face au 75e joueur mondial.

Mais la star pourrait entamer blessée la compétition - qui débute le 16 janvier - après une douleur aux ischio-jambiers survenue lors du tournoi d'Adelaïde, le premier de la saison, et que Djokovic a remporté la semaine dernière.

Un éventuel quart face à Kyrgios

Novak Djokovic, 35 ans, a écourté sa séance d'entraînement mercredi pour recevoir des soins supplémentaires. "Djoko" avait été empêché de participer au dernier Open d'Australie à cause de son statut vaccinal, au terme d'une bataille juridique qui s'était conclue par son expulsion du territoire.

Il avait également manqué l'US Open pour les mêmes raisons. Le Serbe divise l'opinion à Melbourne, l'une des villes où les confinements ont été parmi les plus longs du monde, au plus fort de la pandémie de Covid.

Novak Djokovic doit affronter le local Nick Kyrgios vendredi lors d'un match de charité et pourrait le croiser à nouveau en quarts de finale. Pour cela, le fantasque Kyrgios devrait d'abord se défaire d'Holger Rune et Andrey Rublev, têtes de série numéro 9 et 5.

Nadal vise le doublé

En l'absence du numéro 1 mondial Carlos Alcaraz, blessé et forfait, c'est le champion en titre Rafael Nadal qui s'avance en tant que tête de série numéro 1. Il débutera contre Jack Draper. La tête de série numéro 2 Casper Ruud, défaite dès son entrée en lice au tournoi d'Auckland mercredi, se mesurera à Tomas Machac.

Daniil Medvedev, finaliste des deux dernières éditions, commencera contre Marcos Giron, tandis que Stefanos Tsitsipas, tête de série numéro 3, devra se démener face au Français Quentin Halys. Andy Murray aussi démarre très fort avec une affiche contre Matteo Berrettini, alors qu'un choc Andrey Rublev-Dominic Thiem est également attendu.

Entrée en lice tranquille pour Garcia

Du côté des femmes, la numéro 1 mondiale Iga Swiatek lancera sa quête d'un premier sacre à Melbourne contre Jule Niemeier. La numéro 2 Ons Jabeur jouera contre Tamara Zidansek et la numéro 3 Jessica Pegula contre Jaqueline Cristian. A noter que Naomi Osaka a déclaré forfait avant d'annoncer sa grossesse.

La Française Caroline Garcia, tête de série numéro 4, héritera d'une adversaire issue des qualifications pendant que la numéro 5 mondiale, Aryna Sabalenka, lauréate du tournoi d'Adelaïde la semaine dernière, commencera contre Tereza Martincova. Le premier tour réservera un autre choc: celui entre les anciennes vainqueures du tournoi Victoria Azarenka et Sofia Kenin.

Quatre Bleus en plus dans le tableau principal

Les qualifications pour la première levée du Grand Chelem de l'année se sont achevées ce jeudi à Melbourne. Si Kristina Mladenovic, Axel Muller et Leolia Jeanjean n'ont pas réussi à décrocher leur billet pour le tableau principal, quatre autres joueuses et joueurs tricolores y sont parvenus: Clara Burel, Enzo Couacaud, Selena Janiccijevic et Laurent Lokoli.

Un joli coup en particulier pour Laurent Lokoli. Le Corse n’avait plus de classement en février 2018. Il est revenu sur le circuit avec l’objectif de jouer un tableau de Grand Chelem. C’est fait. Les quatre qualifiés s'ajoutent donc aux 14 joueuses et joueurs tricolores présents pour le premier tour à Melbourne.