Open d'Australie: tombeur de la sensation Karatsev, Djokovic défendra son titre

Tenant du titre de l'Open d'Australie, Novak Djokovic défendra à nouveau ses chances dimanche en finale. Le numéro 1 mondial a écarté en trois sets la sensation Aslan Karatsev (6-3, 6-4, 6-2). Le Serbe retrouvera Daniil Medvedev ou Stefanos Tsitsipas pour tenter de s'offrir une 9e couronne en Australie.

Novak Djokovic a tenu son rang face à Aslan Karatsev, 114e joueur mondial au classement ATP. Le numéro 1 mondial a écarté l'étonnant russe en trois sets (6-3, 6-4, 6-2), qui disputait à 27 ans son premier tournoi du Grand Chelem.

Habitué des lieux, Novak Djokovic aura lui dimanche l'occasion d'ajouter un 9e Open d'Australie à son palmarès et un 18e titre de Grand Chelem, ce qui lui permettrait de revenir à deux unités de Rafael Nadal et Roger Federer. Le Serbe affrontera le vainqueur de la rencontre vendredi entre Daniil Medvedev et Stefanos Tsitsipas.

Au micro de la Rod Laver Arena quelques minutes après la partie, Novak Djokovic a assuré en tout cas n'avoir aucune préférence concernant son adversaire en finale. "Je vais continuer à récupérer, je sens bien la balle. Je vais garder de l’énergie pour gagner ce match très important. J’ai regardé le match entre Tsitsipas et Nadal, qui dominait largement le match mais Stefanos a réussi à retourner le match, s'est montré admiratif le Serbe. C’est probablement le meilleur match du tournoi jusqu'à maintenant. Mais en parlant de haut-niveau, Medvedev est aussi ce joueur qui a une superbe série de victoires. Il a déjà joué une finale à l’US Open. Je vais prendre du plaisir à regarder cette rencontre."

Un 9e titre dimanche?

Diminué par des douleurs aux abdominaux depuis sa victoire face à Taylor Fritz lors du 3e tour, Novak Djokovic continue depuis de tracer sa route. Tombeur notamment de Diego Schwartzman ou Félix Auger-Aliassime au cours de la quinzaine, Aslan Karatsev a opposé une belle résistance mais insuffisante face à Djokovic.

Accroché sur les premiers jeux de la première manche, Novak Djokovic a réalisé le premier break sur le service adverse pour mener 5-3. Concluant ensuite sereinement pour prendre l'avantage après 35 minutes de jeu. Et Novak Djokovic n'a pas tardé ensuite pour réaliser un nouveau break, sur le deuxième jeu de service de Karatsev lors du deuxième set. Malgré une petite frayeur à 5-2 où il a concédé le break, Djokovic n'a pas flanché pour décrocher la deuxième manche, sauvant malgré tout deux balles de break.

En métronome, Novak Djokovic a pris à nouveau le service de son adversaire à 2-2 dans le dernier set. Dominateur et breakant à nouveau ensuite, le Serbe a tenu son service ensuite pour s'offrir une nouvelle finale à Melbourne. Déjà recordman de titres en Australie avec 8 titres, Novak Djokovic n'a jamais perdu de finale à l'Open d'Australie depuis son premier succès en 2008 face à Jo-Wilfried Tsonga.