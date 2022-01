Open d'Australie: toujours enfermé, Djokovic sort du silence et remercie ses soutiens

Alors que sa participation à l’Open d’Australie reste plus qu'incertaine, Novak Djokovic est pour l’heure coincé dans un hôtel à Melbourne. Via un message sur Instagram, le Serbe a remercié ce vendredi ses fans pour leur soutien.

Novak Djokovic vit des jours compliqués. Censé pouvoir participer à l’Open d’Australie grâce à une dérogation médicale, le tennisman a vu son visa lui permettant d’entrer en Australie être refusé par les autorités. Actuellement dans un hôtel à Melbourne en attendant de savoir s’il sera expulsé du pays ou non, le Serbe peut compter sur le soutien de ses fans.

Une marque d’attention qui a touché le numéro un mondial. Dans un message sur Instagram, ce dernier a remercié ses supporters ce vendredi: "Merci à tous les gens à travers le monde pour votre soutien continu. Je peux le sentir et il est grandement apprécié." Dans cette affaire qui tient en haleine le monde du sport, de nombreux joueurs de tennis comme Rafael Nadal et Nick Kyrgios ont pris la parole pour donner leur point de vue.

La réaction de l’épouse de Djokovic

Il y a quelques heures, la femme du sportif, Jelena, s’est elle aussi exprimée sur Instagram afin de remercier les personnes ayant envoyé leur soutien à son mari: "Merci à tous ceux qui, dans le monde entier, ont utilisé leur voix pour envoyer de l’amour à mon mari. Je prends une profonde inspiration pour me calmer et trouver la gratitude (et la compréhension) pour tout ce qui se passe."

L’intéressée a aussi indirectement tenu à livrer un message aux instances en Australie: "La seule loi que nous devrions tous respecter, quelle que soit la frontière, est l’amour et le respect d’un autre être humain. L’amour et le pardon ne sont jamais une erreur mais une force puissante."