Padel: QSI s'offre le World Padel Tour, le circuit mondial enfin unifié

Le fonds d'investissement qatari et Damm ont annoncé ce jeudi un accord mettant fin à la scission depuis 2022 du padel en deux circuits distincts. Ce circuit unifié débutera en 2024 sous le nom de Premier Padel.

Après plusieurs mois de négociation, le circuit du padel enfin unifié. Qatar Sports Investments (QSI) et la société Damm - propriétaire de Setpoint Events, qui organise le World Padel Tour (WPT) -, ont annoncé ce jeudi dans un communiqué l'acquisition du circuit WPT par le fonds d'investissement présidé par Nasser Al-Khelaïfi.

Avec cet accord, les entités Premier Padel et WPT (dont les deux circuits coexistaient depuis bientôt deux ans) seront unifiées en un seul circuit mondial de padel professionnel - appelé lui aussi Premier Padel. Celui-ci sera régi par la Fédération internationale de padel et débutera en 2024. D'ici là, les tournées distinctes du WPT et du Premier Padel se poursuivront comme prévu jusqu'au basculement de l'année prochaine.

Al-Khelaïfi: "Très enthousiastes à l'idée d’ouvrir ce nouveau chapitre"

"C'est un moment historique pour le padel, s'est réjoui Al-Khelaïfi dans le communiqué. En tant que sport générant la croissance la plus rapide du secteur sportif mondial, QSI est fier d'être au cœur du développement et de la professionnalisation du padel dans le monde entier, en plaçant toujours les joueurs au centre de notre mission qui consiste à faire grandir ce sport en tous lieux. Nous sommes très enthousiastes à l'idée d’ouvrir ce nouveau chapitre".

Créé en 2013, le World Padel Tour est devenu le circuit incontournable de ce sport. Il a organisé plus de 26 tournois masculins et féminins dans 14 pays, avec des droits de diffusion télévisuelle dans plus de 150 pays et une audience de près de 4 millions de spectateurs sur les médias sociaux.

Premier Padel - le circuit officiel de padel professionnel régi par la FIP et soutenu par la PPA et l'Association internationale des joueurs de padel - n'a lui été lancé qu'en 2022. Mais il a connu, dès sa première année, une croissance exponentielle. Plus de 500 joueurs du monde entier ont participé à ses tournois au cours de la première année, dans certains lieux emblématiques comme le court Philippe-Chatrier de Roland Garros. L'entité a réussi à conclure des accords de diffusion couvrants plus de 180 pays et touchants plus de 150 millions de foyers, tandis que sa saison inaugurale a généré 22,7 millions de vues sur YouTube.