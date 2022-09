Retraite de Federer: "C’est une grande surprise", Benneteau sous le choc de la nouvelle

Les hommages au champion suisse pleuvent depuis qu’il a annoncé ce jeudi la fin imminente d’une carrière de légende, ponctuée de 20 titres du Grand Chelem. Sur RMC, Julien Benneteau a tenté de résumer ce qui faisait ce "monument". Et ce qui a précipité une décision imposée, à regret, par ses douleurs au genou.

C’est un énorme séisme à l’échelle du tennis mondial. À 41 ans, Roger Federer a officialisé son souhait de prendre sa retraite des courts à l’issue d’un dernier tournoi, la Laver Cup, qui se tiendra du 23 au 25 septembre prochain.

>> Retraite de Federer: les infos en direct

Sur RMC, Julien Benneteau a estimé que la légende suisse aux 20 titres du Grand Chelem a pris cette décision à regret, et qu’il aurait adoré disputer Wimbledon en 2023. "C’est une grande surprise, confesse-t-il encore un peu sous le choc, lui qui venait d’être prévenu… via 'des messages de journalistes'. Je pensais qu’il allait essayer de faire encore au moins une fois Wimbledon, l’année prochaine. Mais son genou est trop douloureux, et il ne peut pas se permettre de se présenter sur le terrain s’il n’est pas compétitif à un certain niveau… Il fallait bien que ça arrive un jour."

L’anecdote de Benneteau: "Là, c’était la seule fois de ma vie où je le faisais"

Une officialisation qui intervient quelques jours seulement après le sacre à l’US Open de la fusée Carlos Alcaraz, devenu à 19 ans et quatre mois le plus jeune numéro 1 mondial de l’histoire. Tout sauf un hasard pour Benneteau. "Il voit ce qu’est capable de faire la nouvelle génération, comme Alcaraz, (Jannik) Sinner et compagnie. S’il n’est pas à 100% physiquement, il ne peut plus rivaliser aujourd’hui. Il voit ce que Nadal ou Djoko sont obligés de faire pour gagner, et lui est de la même trempe."

S’il aurait pu parler durant des heures du joueur que Federer aura été, Benneteau a tenté de résumer le "monument" dans une anecdote pleine de sens pour lui. "En 2012, c’était le plus beau match de ma carrière, même si c’était une défaite. (Rires) Sur ce match du troisième tour de Wimbledon (perdu 4-6, 6-7, 6-2, 7-6, 6-1 par le Français, en 3 heures et 24 minutes de jeu, ndlr), sur le Central, je suis passé cinq ou six fois à deux points du match. Je paume en cinq sets, on se retrouve ensuite dans les vestiaires. Je lui ai demandé l’une de ses chemises du match… Ça ne se fait pas trop normalement au tennis, d’échanger les maillots. Mais là, c’était la seule fois de ma vie où je le faisais. Il me la donnée avec plaisir, il a mis la date, un petit mot, une signature..."