US Open: "J’en veux d’autres!", l'appétit vorace d’Alcaraz après son premier Grand Chelem

Carlos Alcaraz a remporté son premier tournoi du Grand Chelem, dimanche à l’US Open, tout en devenant le plus jeune joueur de l’histoire à devenir numéro un mondial. A 19 ans, il affiche un appétit d’ogre.

Comme Rafael Nadal, Carlos Alcaraz a remporté son premier tournoi du Grand Chelem à 19 ans, dimanche à l’US Open. Et comme son compatriote, recordman du nombre de Grand Chelems remportés (22), le jeune Espagnol se montre insatiable. Il veut désormais s’inscrire dans la durée et compiler les titres. Il aura désormais une grosse étiquette dans le dos, celle du plus jeune numéro 1 mondial de l’histoire.

"Je ne dois pas stagner, rester dans ma zone de confort, je dois progresser"

"J'ai une grande marge de progression du point de vue du mental, du tennis, du physique, de tout, a-t-il énuméré après sa victoire en finale face au Norvégien Casper Ruud (6-4, 2-6, 7-6, 6-3). Mon premier titre en Grand Chelem et la place de n°1 sont arrivés très vite, mais je ne dois pas stagner, rester dans ma zone de confort, je dois progresser. J'ai joué un grand tennis, mais j'ai aussi affiché un grand niveau mental, de coeur, et des ... énormes."

Il assure que ce nouveau statut ne le changera pas et fêtera son titre avec ses proches dans son village d'El Palmar à Murcie (Espagne). "En ce qui concerne le tennis, il est évident que je veux continuer à travailler, à remporter des titres, rester longtemps le plus haut possible dans la hiérarchie, comme l'a fait le Big 3, a-t-il poursuivi. Et pour cela, je ne dois pas m'arrêter, je dois continuer et continuer de travailler."

"Pour le moment, je profite du moment, conclut-il. Je savoure le fait de tenir cette coupe dans les mains. Mais, bien sûr, j'en veux d'autres! Je veux rester au top de nombreuses semaines, j'espère de nombreuses années. Je vais travailler dur après ces deux semaines extraordinaires et je vais me battre pour remporter encore d'autres trophées comme celui-ci."