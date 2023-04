Tennis: Nadal forfait pour Monte-Carlo, inquiétude avant Roland-Garros

À quelques jours du début du Masters 1000 de Monte-Carlo, premier grand rendez-vous de la saison sur terre battue, Rafael Nadal vient d'annoncer son forfait pour le tournoi monégasque. Un coup dur à quelques semaines de Roland-Garros (28 mai-11 juin).

Coup dur et inquiétude pour Rafael Nadal. Blessé à la jambe gauche depuis l'Open d'Australie en janvier, l'Espagnol de 36 ans travaille dur pour revenir à son meilleur niveau en vue de la saison sur terre battue, avec en point d'orgue Roland-Garros (28 mai-11 juin), tournoi qu'il a remporté à 14 reprises. Annoncé proche d'un retour, le Taureau de Manacor va devoir prendre son mal en patience.

Habitué à monter en puissance à l'occasion du Masters 1000 de Monte-Carlo (11 victoires), Nadal ne jouera pas à Monaco la semaine prochaine (8-16 avril). "Bonjour à tous, Je ne suis pas encore prêt à concourir au plus haut niveau. Je ne pourrai pas participer à l'un des tournois les plus importants de ma carrière, celui de Monte-Carlo. Je ne suis pas encore en conditions de jouer avec le maximum de garanties et je continue mon processus de préparation, en espérant être de retour bientôt", a écrit l'homme aux 22 Grands Chelem sur Twitter.

Hors du top 10 pour la première fois depuis 2005

Il y a quelques jours, le joueur de 36 ans avait laissé planer le doute quant à une éventuelle présence en Principauté. "Je ne peux pas confirmer que je jouerai à Monte‐Carlo, les choses se voient jour après jour. Je préfère dire les choses quand je les sais vraiment", prévenait-il en marge d'un évènement de sa fondation.

Quand l'Espagnol fera-t-il son retour ? À Barcelone (17-29 avril), Madrid (26 avril-7 mai) ou Rome (10-21 mai) ? Aucun indice ne permet de le déterminer. L'objectif numéro un de l'Espagnol est d'être prêt pour le Grand Chelem parisien, dont il est le tenant du titre et le recordman de victoires.

Absent des courts depuis fin janvier et son élimination au deuxième tour de l'Open d'Australie, Rafael Nadal a quitté le top 10 du classement ATP pour la première fois depuis... 2005. Avant le début des premiers tournois sur terre battue, il est actuellement 14e joueur mondial.