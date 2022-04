Roland-Garros n'imite pas Wimbledon et autorise les joueurs russes et biélorusses

Info RMC SPORT - À date, Roland-Garros maintient sa position: les joueurs et joueuses russes et biélorusses, dans le collimateur en raison de la guerre en Ukraine, pourront jouer en respectant le principe de stricte neutralité. Le tournoi français ne suit donc pas la décision de Wimbledon.

À la suite de la décision de Wimbledon de bannir les athlètes russes et biélorusses de son tournoi, la question s'est posée pour Roland-Garros (22 mai-6 juin). D'après les informations de RMC Sport, la direction du tournoi de la Porte d'Auteuil maintient, à date, sa position.

En application d'une déclaration commune des ministres des Sports de 36 pays, le 9 mars dernier par rapport aux organisations sportives internationales, les Russes et les Biélorusses pourront participer au Grand Chelem parisien en respectant le principe de stricte neutralité. Ces joueurs et joueuses pourront prendre part aux matchs sous bannière neutre. En cas de victoire finale, leur hymne national ne sera pas joué.

Pour rappel, dans le cadre de cet accord consécutif à l'invasion de l'Ukraine par la Russie, seules les sélections russes et biélorusses sont bannies des compétitions (comme c'est le cas en Coupe Davis et en Billie Jean King Cup).

Une règlementation différente en Angleterre

Fin avril, Wimbledon (27 juin-10 juillet) a justifié sa décision par une nouvelle règlementation de l'Angleterre concernant les sportifs russes et biélorusses. Les organisateurs - assurant n'avoir eu "aucune autre option" - ont expliqué que les personnes concernées auraient dû remplir une "déclaration écrite" contre l'invasion militaire en Ukraine pour avoir le droit de participer au tournoi. Pour le président du All England Club, où se déroule le Grand Chelem londonien, cette prise de position, imposée par le gouvernement, aurait fait courir un risque "aux joueurs et à leur famille".

Cette décision de Wimbledon concerne des joueurs vedettes comme Daniil Medvedev, n°2 mondial et finaliste du dernier tournoi du Grand Chelem en janvier en Australie, Andrey Rublev (8e mondial), Aryna Sabalenka (4e et demi-finaliste l'an dernier), Anastasia Pavlyuchenkova (15e) ou encore Viktoria Azarenka (ex-n°1, aujourd'hui 18e).