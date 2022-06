Roland-Garros: la presse espagnole très pessimiste pour Nadal et la suite de sa saison... voire de sa carrière

En grande souffrance malgré sa qualification pour les demi-finales de Roland-Garros, Rafael Nadal pourrait mettre fin à sa saison en cas de victoire Porte d'Auteuil, selon les médias espagnols, qui ne sont pas rassurants pour la suite de la carrière du Majorquin.

Assiste-t-on aux dernières heures sur le court d'un champion hors normes? Selon la presse espagnole, l'hypothèse n'est pas à exclure. D'après le média espagnol Cuatro, Rafael Nadal devrait faire une longue pause après Roland-Garros: la faute à son grave problème au pied, blessure qu'il traîne de longue date et lui impose de suivre des traitements lourds et strictes.

Une souffrance permanente

Il semble que son forfait pour la prochaine édition de Wimbledon (qui démarre le 27 juin) soit quasiment certain. Le Majorquin de 35 ans, qui sort d'une victoire phénoménale contre Novak Djokovic en quart de finale Porte d'Auteuil et affrontera Alexander Zverev en demi-finale vendredi, est d'ailleurs lui-même très flou sur la possibilité de continuer à jouer, laissant entendre que chaque match sur la terre battue parisienne peut être le dernier.

A quand un retour de Rafael Nadal sur les courts après Roland-Garros? Tout le monde l'ignore. Pourra-t-il rejouer ensuite? Ce n'est pas non plus sûr, d'après le média espagnol. Marca annonce de son côté qu'en cas de victoire dans cette édition de Roland-Garros, sa saison sera terminée (ce qui le ferait donc manquer l'US Open également, en plus des différents Masters 1000).