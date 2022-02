Roland-Garros a enfin trouvé la solution pour en finir avec les places vides dans les tribunes

Les organisateurs du tournoi de Roland-Garros ont officialisé ce mercredi un gros changement au niveau de la billetterie. Les licenciés de la Fédération française de tennis pourront bénéficier d’un accès privilégié aux tribunes quand il restera il des places disponibles.

Après deux années perturbées par la crise sanitaire liée au Covid-19, le tournoi de Roland-Garros entend reconquérir les fans à l’occasion de l’édition 2022. Après un Open d’Australie marqué par le 21e sacre de Rafael Nadal dans un Majeur, la compétition organisée porte d’Auteuil espère attirer un public nombreux dans les tribunes.

Les organisateurs et notamment la nouvelle directrice du tournoi, Amélie Mauresmo, ont donc décidé de faire un geste vers les passionnés de tennis avec une réforme majeure de la billetterie officialisée ce mecredi. En lançant "Annexe UP", les licenciés de la FFT possesseur d’un billet pour les courts annexes pourront donc bénéficier d’un un accès aux tribunes basses du Chatrier quand il y aura des places disponibles.

Une amélioration "sans supplément de prix"

La volonté de la direction du tournoi de Roland-Garros est donc d’offrir une belle communion entre les joueurs et le public avec des tribunes remplies. Les organisateurs de la deuxième levée du Grand Chelem de la saison 2022 ont détaillé leur dispositif dans un communiqué transmis à la presse et aux licenciés de la FFT.

"Cette nouveauté vous est proposée sans supplément de prix par rapport à un billet Annexe classique, ont expliqué les organisateurs de Roland-Garros. La Fédération Française de tennis compte sur votre coopération pour respecter les règles."

Et Roland-Garros de préciser: "Si un spectateur détenteur d’un billet court Philippe-Chatrier souhaite accéder à sa place, vous vous engagez à libérer celle-ci et à quitter le court. Le succès de cette expérimentation dépend du respect de votre engagement." Un beau moyen pour éviter de voir les tribunes se vider après le passage d’un favori sur le court central à Roland-Garros et pendant la soirée.