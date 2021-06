Roland-Garros: aucun Français au troisième tour, une débâcle historique

Tableaux masculin et féminin confondus, aucun représentant français ne disputera cette année le troisième tour de Roland-Garros. Ce n'était jamais arrivé dans toute l'ère Open débutée... en 1968.

Vingt-huit et un qui font vingt-neuf: le compte est bon. Richard Gasquet ayant été balayé ce jeudi soir par Rafael Nadal au deuxième tour de Roland-Garros (6-0, 7-5, 6-2), il ne reste désormais plus un seul représentant tricolore aux Internationaux de France 2021. Alors qu'ils étaient donc dix-huit hommes et onze femmes sur la ligne de départ le week-end dernier.

C'est un échec majuscule, et c'est aussi un fiasco historique. C'est en effet la toute première fois dans l'ère Open, débutée en 1968, qu'aucun Français ne jouera le troisième tour à Roland.

Des signes prémonitoires

La catastrophe était presque annoncée, dans la mesure où il n'étaient plus que sept à poursuivre l'aventure après le premier tour. Chez les hommes, la présence de seulement trois représentants au deuxième tour était déjà une première depuis le début de l'ère Open.

Entre Caroline Garcia, Fiona Ferro ou Gaël Monfils, il restait toutefois un petit espoir de voir un survivant franchir quelques tours de tableau. Mais tous ont échoué, même Monfils, qui a offert ce jeudi sur un plateau la victoire au modeste Mikael Ymer, 105e mondial. Et dire qu'il reste encore dix jours de compétition...