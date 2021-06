Roland-Garros: l’impossible défi de Gasquet face à Nadal ?

C’est le match que tout le monde veut voir ce jeudi. Richard Gasquet face à Rafael Nadal. Le choc d’une génération, deux hommes qui se connaissent et s’affrontent depuis le plus jeune âge. Mais jamais peut-être l’affiche n’est apparue aussi déséquilibrée.

Le 12 janvier 1980, le regretté Vitas Gerulaitis prononce l’une des phrases les plus célèbres du tennis. Après avoir battu Jimmy Connors en demi-finale du Masters il déclare : "Personne ne bat Vitas Gerulaitis 17 fois d’affilée." Car oui avant cela il restait sur 16 défaites de suite contre Connors. Le bilan des face-à-face Gasquet Nadal ? 16-0 pour le Majorquin.

Pourtant difficile d’imaginer Richard Gasquet mettre fin à cette série. Le Français ne semble plus être dans la capacité de faire un gros combat sur terre battue, en trois sets gagnants. Il faut remonter à Roland-Garros 2016 pour le voir réaliser de belles performances sur la terre battue parisienne. Gasquet avait battu Nishikori, 6e mondial à l’époque, avant de céder en quart de finale contre Andy Murray en quatre sets. Depuis il n’a plus battu à Roland-Garros un joueur mieux classé que la 50e place mondiale.

Contre l’Espagnol, 13 fois vainqueur porte d’Auteuil, la tâche s’annonce bien compliquée. Mais Richard Gasquet se réjouit tout de même. "C’est du kif tout simplement. C’est fabuleux pour moi de me retrouver à le jouer. Je l’ai joué la première fois en 2005 ici. C’est peut-être le plus grand joueur de tous les temps, 13 fois vainqueur à Roland-Garros. Je suis heureux de le jouer, j’ai envie de faire un grand match, de sentir que je suis à un bon niveau."

Leur première rencontre sur le circuit ATP remonte à 2004 à Estoril où Nadal s’était imposé en trois manches malgré une blessure au pied (qui le privera de Roland-Garros cette année-là). Toutes les stats sont contre Gasquet. Aucune victoire donc, pire encore aucun set pris depuis 2008 et si cela ne suffit pas, jamais le Biterrois n’a remporté le moindre set sur terre battue depuis 2005. "C’est une énorme frustration d’avoir perdu autant de fois, c’est désagréable, raconte Gasquet. (…) C’est le seul joueur que je n’ai jamais battu, je suis très déçu de cette stat-là sur ma carrière mais ça fait 17 ans que je joue je n’ai jamais gagné, c’est difficile mais c’est comme ça."

2005 : 3 mois qui ont tout changé

Gasquet et Nadal sont de la même année, 1986, ils se sont affrontés dans les catégories jeunes, en finale des Petits As en 1999 alors qu’ils ont 12 ans. Le tournant dans leur carrière intervient en 2005.

Les deux hommes s’affrontent en demi-finale à Monte-Carlo. Gasquet vient de faire tomber Roger Federer, à seulement 18 ans. Contre Nadal, en demi-finale, le Français gagne le premier set avant de s’incliner en trois manches. Quelques mois plus tard, ils s’affrontent à Roland-Garros au 3e tour et là tout a changé.

"J’ai pris 6/4 6/3 6/2, en sortant j’ai dit à mon père, c’est fini c’est le nouveau vainqueur de Roland-Garros, explique l’ancien numéro 7 mondial. J’ai vu trè,s très vite que c’était un extra-terrestre. Je savais que ça allait être n’importe quoi sur terre battue, ça a été le cas derrière. J’avais été proche à Monaco, mais là je n’étais pas proche du tout. J’avais déjà vu que c’était un mec différent, plus du tout le même niveau, je savais qu’il allait gagner Roland-Garros peut-être pas 13 fois mais je savais que ça allait devenir un joueur immense."

"Son coup droit sur mon revers qui remonte à chaque fois, c’est très dur pour moi de jouer ce coup-là"

Alors pourquoi Rafael Nadal domine autant Richard Gasquet depuis toutes ces années ? Il y a beaucoup d’explications. Déjà Nadal est l’un des meilleurs joueurs de tous les temps, 88 titres dont 20 en Grand Chelem, la place de numéro 1 mondial pendant 209 semaines. Mais tactiquement il y a un aspect qui explique une telle domination de l’Espagnol contre le Français. "Normalement ma force c’est la diagonale revers. Sur 90% des joueurs, c’est une diagonale que je domine et là c’est le plus dur, explique Gasquet. Un gaucher c’est compliqué, et surtout ça annule cette force que j’ai. Son coup droit sur mon revers qui remonte à chaque fois, c’est très dur pour moi de jouer ce coup-là. C’est le plus gros problème que j’ai contre lui, j’en ai d’autres, mais c’est surtout celui-là qui me fait mal."

Pour compliquer encore plus la tâche de Richard Gasquet, cette 17e confrontation se fera à huis-clos en night session. Pas d’acclamation du public, pas de 'Ritchie on est avec toi', simplement le bruit assourdissant de la frappe en coup droit de Rafael Nadal et les 'vamos' de l’Espagnol dans la nuit parisienne.