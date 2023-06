Roland-Garros: le point venu d'ailleurs d’Alcaraz face à Djokovic

Le choc des titans entre Novak Djokovic et Carlos Alcaraz en demi-finale de Roland-Garros vendredi Porte d'Auteuil a été marqué par un point exceptionnel inscrit par l’Espagnol, auteur d’un coup droit magistral en se retournant après avoir été lobé.

Même Novak Djokovic a levé les bras pour s’incliner face à ce coup de génie. Dans une demi-finale stratosphérique entre le Serbe et Carlos Alcaraz, l’Espagnol a peut-être signé LE point de cette édition 2023 de Roland-Garros. Les deux joueurs sont alors à égalité 1-1 dans le 2eme set. Djoko s’est adjugé la première manche 6-3. Monté au filet après un amorti du Serbe, Alcaraz subit l’échange et se fait lober.

Le coup droit de folie d'Alcaraz face à Djokovic © @PVSportFR

La joie d'Alcaraz après son coup magique © @PVSportFR

Djokovic s'incline après le coup magistral d'Alcaraz © @PVSportFR

Alcaraz enflamme le public parisien

Mais le crack de 20 ans a de la ressource et du talent à revendre. Au bout d’une course folle, il réussit un coup droit foudroyant en pivotant. Un coup monstrueux qui laisse le Serbe sur place et enflamme le court Philippe-Chatrier. Le vainqueur de ce duel au sommet affrontera en finale le gagnant de la deuxième demi-finale entre le Norvégien Casper Ruud et l'Allemand Alexander Zverev.