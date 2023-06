Roland-Garros: pourquoi le choc Alcaraz-Djokovic est aussi important pour la place de numéro 1 mondial

Carlos Alcaraz et Novak Djokovic s'affrontent ce vendredi en demi-finale du tournoi de Roland-Garros. En plus de la qualification pour la finale, l'Espagnol et le Serbe pourront frapper un coup dans la course à la première place du classement ATP.

C'est le match que tout le monde attend. La demi-finale opposant Carlos Alcaraz à Novak Djokovic ce vendredi s'annonce comme le sommet de ce Roland-Garros 2023. Derrière cette deuxième confrontation entre les deux joueurs se cache aussi l'enjeu de la place de numéro 1 mondial.

Alcaraz reste numéro 1 mondial s'il bat Djokovic

Le scénario le plus simple: Carlos Alcaraz s'impose dans cette demi-finale, il ne pourra pas perdre sa place de numéro 1 mondial. Il va même accroître son avance sur Novak Djokovic, actuel numéro 3 mondial.

En cas de victoire dans le tournoi, l'Espagnol aura plus de 2000 points d'avance au classement sur son rival serbe qui passera numéro 2 mondial lundi.

Djokovic doit remporter le tournoi pour redevenir numéro 1 mondial

Pour Novak Djokovic, une seule issue: l'homme aux 22 titres du tournoi du Grand Chelem doit remporter le tournoi Porte d'Auteuil pour retrouver le trône de numéro 1 mondial.

Une présence en finale ne lui suffira pas. S'il s'impose à Paris, il aura un peu plus de 400 points d'avance sur Alcaraz, et fera coup double puisqu'il deviendra le joueur le plus titré de l'histoire en Grand Chelem avec 23 sacres, devant Rafael Nadal.