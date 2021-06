Roland-Garros: les Bleus brillent chez les juniors, demi-finales 100% françaises

Quatre Français joueront les demi-finales de Roland-Garros juniors chez les garçons ce vendredi. Dans le tableau principal, aucun joueur tricolore n’étaient parvenu à franchir le deuxième tour, chez les hommes comme chez les dames.

Le tennis français en manque de jeunes talents? Arthur Fils, Giovanni Mpetshi Perricard, Sean Cuenin et Luca Van Assche viennent de prouver le contraire ce jeudi à Roland-Garros. Les quatre Français disputeront les demi-finales du tournoi juniors, qui seront donc 100% tricolores. Une grande première.

Cunin sort la tête de série n°1, Mpetshi Perricard gagne en 46 minutes

Paul-Henri Mathieu, Richard Gasquet et Gaël Monfils vont avoir un nouveau successeur, cinq ans après Geoffroy Blancaneaux. Après les quarts de finale de ce jeudi, il sera certain que le vainqueur du tournoi junior sera français puisque les quatre tricolores en lice se sont imposés... et sans concéder le moindre set.

La performance la plus remarquable provient de Sean Cunin (17 ans) qui a sorti la tête de série numéro 1, le Chinois Sang (6-4 7-5). Luca Van Assche (17 ans), a quant à lui fait tomber l’Espagnol Merida Aguilar sur ce même court n°14 en deux sets accrochés (7-6 6-4). Pendant ce temps, Giovanni Mpetshi Perricard (17 ans) terrassait l’Ukrainien Bielinskyi en 46 petites minutes de jeu (6-2 6-1). Son partenaire de double, avec qui il s’est aussi qualifié pour les demi-finales, Arthur Fils, l’imitait contre la tête de série n°8 espagnole Rincon (6-2 6-3) deux jours avant de fêter son 17e anniversaire.

La journée dingue de la paire Mpetshi Perricard-Fils

Les deux hommes vont vivre un drôle de vendredi: ils s’affronteront en demi-finale de simple en ouverture de programme avant de se retrouver ensemble en troisième rotation pour cette fois-ci tenter de décrocher une place en finale du double. Pendant ce temps, le duel entre Cuenin et Van Assche distribuera l’autre place en finale de ce tournoi en simple garçons.