Roland-Garros: les explications d'Alcaraz sur sa cuisante défaite contre Djokovic

Eliminé en demi-finale de Roland-Garros par Novak Djokovic, Carlos Alcaraz a perdu le fil du match après le 2e set qu’il avait gagné (6-3, 5-7, 6-1, 6-1). Diminué par des crampes, l’Espagnol explique que le vrai motif de sa défaite est un problème lié à son "mental".

Considéré comme un des principaux favoris à la victoire finale à Roland-Garros, Carlos Alcaraz n’a finalement pas eu les armes pour passer l’obstacle Novak Djokovic en demi-finale (6-3, 5-7, 6-1, 6-1). Rapidement dominé durant la première manche, l’Espagnol a montré plus de répondant par la suite et est parvenu à égaliser.

Alors que la rencontre de prestige commençait à tenir ses promesses, Alcaraz, victime de crampes au 3e set, a perdu le fil et vu le Serbe filer tranquillement en finale. Plusieurs jours après que Djokovic a gagné son 23e Grand Chelem, l’Espagnol a partagé avec Nice-Matin et L’Equipe ses regrets: "Le problème a été mental. Je ne me suis pas bien préparé au match, à ce qui m'attendait. Je me suis mis trop de stress, trop de pression. Après les deux premiers sets qui ont été super exigeants, si vous ajoutez la tension supplémentaire que je me suis mise, il se passe ce qui s'est passé."

"Je me sens mieux"

Sur le moment, beaucoup pensaient que la principale cause de la défaite d’Alcaraz touchait à ces fameuses crampes. Mais pour le principal intéressé, celles-ci sont apparues car il s’est mis trop de pression: "Les gens se sont inquiétés de me voir dans cet état, mais ça a simplement été le résultat de la tension à laquelle j'ai dû faire face pendant ce match, à la nervosité de jouer contre Djokovic en demi-finales. C'étaient des crampes dues au fait que jouer face à Djokovic exige de toi que tu donnes ton maximum."

Pour son retour à la compétition après cette désillusion, le numéro 2 mondial va participer à l’Hopman Cup à Nice qui commencera le 19 juillet. Alcaraz affrontera le Belge David Goffin, et quasiment dans la foulée le Croate Borna Coric. À quelques semaines de ces échéances, l’Espagnol assure se sentir "mieux".