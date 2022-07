Wimbledon: Fognini met en doute la blessure de Nadal et s'en prend aux journalistes

Fabio Fognini s’est fendu d’un message dans lequel il se demande si Rafael Nadal n’a pas exagéré sa blessure aux abdos, lors de son quart de finale de Wimbledon, remporté mercredi face à Taylor Fritz. L'Italien a ensuite fait machine arrière pour tacler le travail des journalistes.

Héroïque pour les uns, phénoménal pour les autres. Au bout du suspense, d’un super tie-break et de la douleur, Rafael Nadal a dominé l’Américain Taylor Fritz en quart de finale du tournoi de Wimbledon mercredi (3-6, 7-5, 3-6, 7-5, 7-6). Mais aux yeux de Fabio Fognini, l’Espagnol est surtout un maître de la dramaturgie.

Dans un message posté sur les réseaux sociaux, le joueur italien a mis en doute la gravité de la blessure de Rafa. Surtout, celui qui a déjà eu maille à partir avec l’ancien numéro un mondial, s’est demandé comme il avait fait pour tenir 4h20 en ayant mal: "Bien sûr…4h20, a lancé le bouillant vétéran de 35 ans en réponse à un article sur la performance de Rafael Nadal. Les gars, arrêtez de croire tout ce que vous lisez STP!!!"

Le rétropédalage de Fognini

Les mots de Fabio Fognini ont rapidement fait réagir sur les réseaux sociaux. Certains se sont même amusés à voir dans le rappel de la durée du match une allusion au célèbre 4h20 des Etats-Unis, heure à laquelle les adolescents américains ont pris l’habitude de consommer du cannabis.

Face aux nombreuses réactions en tout genre provoquées par son premier message, Fabio Fognini a ensuite effectué un rétropédalage, ou plutôt une correction. L’Italien a ainsi accusé les médias d’avoir mal interprété ses propos.

"Chez amis journalistes, a ironisé l'actuel 63e joueur mondial dans un message posté jeudi. Je veux vous informer par ces deux lignes que je n’ai jamais fait d'injecton à un champion comme Rafa. Et je ne pourrais jamais me le permettre. Il est temps d’arrêter d’écrire et de rapporter tout ce que vous voulez de manière erronée, s’est agacé l’actuel 63e joueur mondial. Je souhaite à Rafa et à toute son équipe beaucoup de chance à Wimbledon."

En demi-finale, l’Espagnol affrontera Nick Kyrgios. Face à l’Australien en pleine possession de ses moyens, Rafael Nadal ne pourra pas tenir une bataille aussi intense en étant diminué. Pas plus que lors d’une potentielle finale contre le vainqueur du duel entre Cameron Norrie et Novak Djokovic.