Roland-Garros: Nadal raconte comment fonctionnaient ses infiltrations

Dans une interview à Marca, Rafael Nadal a raconté comment agissaient les infiltrations pour anesthésier son pied gauche tout en maintenant la sensibilité de sa cheville pendant Roland-Garros qu’il a remporté pour la 14e fois dimanche.

Quelques heures après son 14e titre à Roland-Garros, Rafael Nadal a accordé de très nombreuses interviews aux médias espagnols. Avec, à chaque fois le thème de son insoutenable douleur au pied gauche, touché par le syndrome de Müller-Weiss qui l’a contraint à jouer sous infiltration. Le procédé avait pour but d’insensibiliser son pied pendant "sept à huit heures", confie-t-il dans une interview à Marca.

"La piqûre fait mal, témoigne l’Espagnol. Cela dépend de l'endroit. Le nerf fait moins mal. Mais c'est supportable. Parce que sinon nous ne l'aurions pas fait. Mais faire ça 20 minutes avant d’entrer sur le court chaque jour n'est pas agréable."

Il détaille ensuite le but de l’anesthésie. "Ils me font un bloc à distance des nerfs sensitifs, car si votre moteur s'engourdit, vous ne pouvez pas bouger votre pied, explique Nadal. (...) Mon nerf sensoriel me fait mal. Au final il y a des jours où on l'endort un peu plus bas. Par exemple, pendant la finale, mes doigts se sont également endormis, la sensation était pire. Mais au moins avec la cheville, vous avez le contrôle. Moins, mais d'une manière ou d'une autre, vous le contrôlez toujours suffisamment pour pouvoir rivaliser. Vous avez le contrôle du pied. La seule chose qui se passe c'est que vous n'avez aucune sensibilité et il y a un peu plus de risque quand il s'agit de se tordre la cheville. Mais, allez, je m'en fous si je n'ai pas de sensibilité parce que je suis passé de boiteux à jouer sans douleur. Malheureusement, cela ne peut pas être prolongé dans le temps. Au moins, à la fin j'ai pu gagner le tournoi parce que j'étais capable de bouger et de courir, quelque chose qui, à Rome et même à Madrid, était plus compliqué."

Une intervention pour maintenir en permanence l’endormissement du pied

Après son nouveau titre, l’Espagnol va désormais subir un nouveau traitement cette semaine. "L'objectif est clair, il s'agit de faire une radiofréquence pulsatile dans le nerf pour essayer d'atteindre la sensation que j'ai quand je joue avec mon pied endormi, et de la maintenir en permanence, explique-t-il. Et si ça marche, ça va enlever un peu de la sensibilité de la partie sensible sur le dessus du pied. Avec des blocs à distance, il a été démontré que je peux jouer, donc si ce traitement fonctionne et laisse mon nerf touché et supprime définitivement cette sensation de douleur, alors le problème ne sera pas résolu, mais vous pourrez continuer à jouer, ce qui est l’objectif en ce moment. Voyons ce qui se passe. J'y vais généralement étape par étape et à la fin je fais les choses en pensant qu'elles iront bien."

Alors qu’une possible retraite avait été évoquée la semaine dernière, Nadal assure vouloir continuer sa carrière si son traitement fonctionne. Il promet ne pas craindre sa vie sans tennis mais ne l’envisage pas pour le moment tant qu’une solution médicale à son problème existe.

Il ne redoute pas la retraite

"J'imagine (la vie sans tennis, ndlr) de la même manière que lors des nombreuses fois dans ma carrière où j'ai dû être hors compétition pendant des mois à cause de blessures, explique-t-il. J'ai toujours été heureux en dehors du tennis. Ce n'est pas quelque chose qui me fait perdre le sommeil ou me fait peur. J'ai toujours eu beaucoup de choses qui me rendent heureux, au-delà du tennis. Au niveau physique, ce que j'ai, je l'ai. Je crois qu'au niveau du pied, ils seront capables d'enlever la douleur de manière assez définitive. Ce qui se passe, c'est que pour me débarrasser de la douleur, je dois subir une opération qui consiste à réparer mon pied, et si je le fais, je ne pourrai plus continuer à jouer."