Roland-Garros: "Si je veux exaucer un souhait, ce serait d'être n°1 mondial", déclare Alcaraz

Qualifié en huitièmes de finale de Roland Garros après avoir battu Sebastian Korda en trois sets, Carlos Alcaraz a confié que son plus grand rêve en matière de tennis était d'être numéro un mondial.

Tout juste qualifié en huitièmes de finale de Roland Garros, Carlos Alcaraz s'emballe. Le jeune espagnol de 19 ans a battu vendredi soir le seul joueur qui l'avait battu en cette année 2022, l'Américain Sebastian Korda, qui s'est incliné en trois sets. Une belle revance du Masters 1000 de Monte-Carlo.

"Hier, j'ai regardé le match de Monte-Carlo pour faire mieux et ne pas faire les erreurs que j'ai commises là-bas, racontait le jeune prodige du tennis mondial en conférence de presse. Je savais que ce serait un match compliqué car il est dangereux et agressif. Je savais que je devais dominer pour ne pas être dominé." Mais s'il apprend de ses erreurs, il n'hésite pas non plus à se rajouter une pression supplémentaire sur les épaules.

Interrogé sur quels étaient ses voeux tennistiques, il répond d'abord : "Gagner ici, ce ne serait pas mal, hein (rires)." Avant d'enchaîner avec une déclaration beaucoup plus tranchante : "Mais si je veux vraiment exaucer un souhait, ce serait d'être n°1 mondial." Actuellement 6e mondial, l'Espagnol devra d'abord affronter Karen Khachanov (25e) pour atteindre les quarts et égaler son meilleur résultat en Grand Chelem, atteint à l'US Open en septembre dernier.

Battre Djokovic ou Nadal sera "difficile"

Carlos Alcaraz se situe dans la partie de tableau la plus compliquée de Roland Garros, et pourrait affronter Novak Djokovic ou Rafael Nadal s'il parvient à accéder aux demies finales, puisque les deux hommes se rencontreront en quarts s'ils remportent leurs deux prochains matchs. Et battre l'un des deux mastodontes du tennis "sera difficile" avoue le jeune espagnol.

"On peut penser que comme je l'ai déjà fait (à Madrid), je peux le refaire, mais ici c'est différent, ajoute-t-il. Roland-Garros, au meilleur des cinq manches, c'est très différent d'un Masters 1000 au meilleur des trois. Mais je pense que je suis prêt, oui." Il pourra en tout cas compter sur les encouragements des supporters madrilènes, qui ont fait le déplacement pour la finale de Ligue des champions contre Liverpool ce samedi et dont beaucoup devraient rester dimanche pour l'observer dans les travées de Roland Garros.

Présent au Stade de France pour la finale de Ligue des champions

Fan du Real Madrid, 'Charlie' sera lui aussi présent au Stade de France pour encourager les hommes de Carlo Ancelotti, après avoir profité des encouragements des Merengues lors de son match contre Korda. Il pourrait d'ailleurs être accompagné d'un autre fan du Real sur le circuit, un certain Rafael Nadal. "Aujourd'hui a été un grand jour pour les joueurs de tennis espagnols et j'espère que demain sera pareil", lance le joueur en conférence de presse.

Le jeune tennisman pense qu'aller à cette finale sera "une bonne façon de déconnecter "et qu'il "y aura du temps pour penser au prochain match". "J'ai toujours dit que je suis un fan de Madrid et je serais ravi qu'il gagne", conclue celui qui se rendra à Saint-Denis avec tout son staff : son entraîneur, Ferrero, son agent, Albert Molina, et son physiothérapeute, Juanjo Moreno.