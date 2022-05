Roland-Garros: victoire monumentale de Nadal face à Djokovic en quatre sets

Rafael Nadal s'est qualifié pour les demi-finales de Roland-Garros en s'imposant en quatre sets face à Novak Djokovic, après 4h de jeu en pleine nuit. Malmené dans le 4e set, l'Espagnol a réussi une formidable remontée avant de triompher dans un tie-break palpitant.

C'est toujours le maître des lieux. Sous la menace d'une douleur au pied, Rafael Nadal a été exceptionnel pour éliminer le n°1 mondial et tenant du titre Novak Djokovic en quarts de finale de Roland-Garros (6-2, 4-6, 6-2, 7-6), dans la nuit de mardi à mercredi.

Malgré la programmation nocturne du match, qui ne lui plaisait pas, l'Espagnol (5e mondial) poursuit sa quête d'un 14e titre sur la terre battue parisienne et affrontera vendredi, le jour de ses 36 ans, l'Allemand Alexander Zverev (3e), tombeur du phénomène espagnol Carlos Alcaraz en fin de journée.

Deux balles de 5e set écartées

Même avec une préparation loin d'être idéale, Nadal, comme chez lui sur la terre battue parisienne où il a triomphé treize fois, avait promis d'"essayer de toutes ses forces". Il s'est agrippé à sa profession de foi, non sans avoir écarté deux balles de cinquième set.

Un temps, pendant près d'une heure et demie, Nadal, tout le stade ou presque acquis à sa cause, a fait cavalier seul: jusqu'à mener 6-2, 3-0 double break, il a récité son tennis comme dans un rêve. Djokovic, évidemment, s'est repris, et un 6-1 infligé à "Rafa" plus tard, les deux joueurs étaient à égalité une manche partout.

Le tie-break a failli être renversant

Détermination toujours aussi farouche malgré le temps qui passe, l'Espagnol est reparti au combat comme si de rien n'était. Après trois heures de jeu, c'est lui qui a viré en tête, deux sets à un. Mais même à minuit passé, même après trois heures de match, même dos au mur, "Nole" n'a pas abdiqué.

À cinq jeux à quatre, il est passé deux fois à un point d'une 5e manche. En vain. Car personne n'a la tête aussi dure que le gaucher majorquin, finalement victorieux au jeu décisif. Le tie-break a failli être renversant: à 6-1 pour l'Espagnol, le Serbe a sauvé trois des cinq balles de match.

Djokovic ne rejoindra pas Nadal au nombre de couronnes en Grand Chelem au bout de cette édition 2022 de Roland-Garros. "Rafa" a même une occasion de s'échapper en tête.