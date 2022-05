Roland-Garros: Alcaraz éliminé par Zverev aux portes des demi-finales

Fin de parcours pour la jeune promesse espagnole Carlos Alcaraz à Roland Garros ce mardi. Au terme d'un combat titanesque de 3h21, le numéro 3 mondial Alexander Zverev l'a finalement battu en quatre sets. L'Allemand jouera contre Rafael Nadal ou Novak Djokovic lors de sa demi-finale de Roland Garros jeudi.

Le phénomène espagnol Carlos Alcaraz, 6e mondial, a été éliminé par le 3e mondial Alexander Zverev (6-4, 6-4, 4-6, 7-6), mardi en quarts de finale de Roland-Garros, et c'est l'Allemand qui affrontera Novak Djokovic ou Rafael Nadal en demies.

Un match d'une intensité dingue

Zverev, demi-finaliste l'an dernier sur la terre battue parisienne, restait sur une lourde défaite contre Alcaraz en finale à Madrid début mai (6-3, 6-1). Imposant une cadence d'enfer à son adversaire, le numéro 3 mondial avait pris les devants de la partie, empochant les deux premiers sets. Avec des coups surpuissants, l'Allemand a souvent réussi à prendre de court Alcaraz, qui n'a pourtant jamais lâché.

L'Espagnol promis à un avenir radieux notamment sur terre battue, ayant remporté le Masters 1000 de Madrid puis l'ATP de Barcelone en début d'année, a été mis en difficulté par la rapidité des coups de son adversaire et coupable de fautes directes peu habituelles. Plus à l'aise dans le troisième set et enchaînant les amortis qui mettent en difficulté Alexander Zverev, il parvient à empocher le troisième set.

Zverev contre Djokovic ou Nadal

Si tout le public du court Philippe Chatrier se lève alors pour pousser Carlos Alcaraz et croit alors en une fantastique remontée, l'Allemand ne lâche pas, et pousse le jeune de 19 ans dans ses retranchements. Au terme d'un tie-break très disputé, et après avoir manqué une première balle de match, Alexander Zverev s'impose 7-6 (8/6) et s'offre une nouvelle place en demi-finale de Grand Chelem.

Jeudi, il affrontera l'un des deux monstres de la Porte d'Auteuil : Rafael Nadal ou Novak Djokovic, qui s'affrontent ce mardi soir dans un match qui a des allures de finale avant l'heure. L'Allemand affrontera donc l'un des deux dans le dernier carré jeudi.