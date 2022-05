EN DIRECT - Roland-Garros: suivez le choc Nadal-Djokovic en live

C'est sans doute le match le plus alléchant de la quinzaine, et celui que tout le monde attend depuis le tirage au sort: un quart de finale de Roland-Garros qui sent la poudre entre Rafael Nadal, 13 titres au compteur et une statue devant Roland-Garros, et Novak Djokovic, privé de Grand Chelem en Australie et qui revient très fort.

Pour rappel ce match se déroule en night session, et est donc visible sur Prime video. Mais le diffuseur américain a ouvert le match à tout le monde et pas seulement ses abonnés. On vous explique ici comment voir le match sur votre téléviseur (ca marche aussi bien sûr sur votre tablette, ordinateur ou téléphone).