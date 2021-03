Tennis: Djokovic ciblé par un piège sexuel

Une mannequin serbe a révélé avoir été approchée pour séduire Novak Djokovic, filmer leurs ébats, et ainsi plonger le numéro 1 mondial dans un scandale.

Il faut croire que les images de Novak Djokovic en famille, avec femme et enfants, ne plaisent pas à tout le monde. Et que certains aimeraient salir un peu l'image du numéro 1 mondial...

Dans une interview accordée au magazine people Svet VIP, Natalija Scekic, une mannequin serbe, explique ainsi s'être vu proposer une belle somme d'argent pour plonger son célèbre compatriote dans un scandale d'ordre sexuel.

"Je devais emmener Novak dans un endroit intime et tout filmer"

"Un homme, que je connaissais et que je croyais jusque-là sérieux, m'a contactée pour un rendez-vous que je pensais professionnel, explique-t-elle. Mais au fil de notre conversation, j'ai vite compris que quelque chose n'allait pas. Je pensais même à une caméra cachée quand il m'a expliqué que je devais séduire Novak et filmer (leurs ébats). Il m'a dit que je pouvais obtenir 60.000 euros pour cela, et un voyage où je voulais. J'ai rigolé, je pensais qu'il allait me dire qu'il blaguait, mais cet homme était très sérieux."

Natalija Scekic indique avoir vite refusé la proposition. "Je me suis sentie offensée, humiliée même, poursuit-elle. Ils préparaient vraiment un plan machiavélique. Je devais emmener Novak dans un endroit intime et tout filmer. (...) En entendant ça, j'ai pris mes affaires et je suis partie. J'espère qu'ils ne trouveront pas une fille qui accepte de faire ça."

Marié depuis 2014 à Jelena Ristic, avec qui il a eu un garçon et une fille, Novak Djokovic a été plusieurs fois visé par des rumeurs d'infidélité, et a plusieurs fois dû rassurer publiquement sur l'état de son couple. "Je comprends qu'il est plus intéressant pour les gens de lire que Nole et Jelena sont en train de divorcer, plutôt que Nole et Jelena sont amoureux", déplorait le tennisman en 2020. "Il est notre meilleur ambassadeur, défend toutefois Natalija Scekic. Un homme exemplaire, un homme de famille."