Tennis: Herbert affiche son "respect" pour la position de Djokovic sur le vaccin

Présent au tournoi ATP à Marseille, Pierre-Hugues Herbert fait partie des sportifs qui ne veulent pas se faire vacciner. Invité par l’Equipe à réagir à la position de Novak Djokovic, qui a déclaré être prêt à rater des tournois pour ne pas se faire vacciner, le Français a exprimé son respect pour le Serbe.

Le vaccin contre le Covid-19 est désormais exigé dans de nombreux tournois de tennis. Novak Djokovic en a fait les frais lorsqu’il a été obligé de renoncer à l’Open d’Australie, après de nombreux rebondissements avec la justice locale. Le numéro 1 mondial n’est pas le seul à voir dû renoncer à ce tournoi à cause de son refus de se faire vacciner. Pierre-Hugues Herbert n’a pas pu y participer pour les mêmes raisons.

Actuellement au tournoi ATP à Marseille, le Français s’est confié auprès de l’Equipe sur le respect qu’il a pour le Serbe: "Je me suis beaucoup retrouvé dans l’interview qu’il a donnée (…) C’est sa position aujourd’hui, elle peut évoluer. Grand respect pour sa position. Il a des convictions, respect. Il est capable de mettre de côté le fait qu’il soit potentiellement le plus grand joueur de tous les temps pour une raison extra-sportive."

Ces propos font suite aux mots de Novak Djokovic pour la BBC, annonçant être prêt à renoncer à Roland-Garros pour rester en accord avec ses convictions.

"La liberté est plus forte que le tennis"

Récent vainqueur de Mikhail Kukushkin en deux sets, Herbert a le plaisir de retrouver les courts de tennis, malgré son statut de non-vacciné. Mais à l’image du Serbe, le Français ne compte pas renier ses convictions pour jouer: "Si aujourd’hui on me dit que je ne peux pas jouer, eh bien ce n‘est pas grave, je ne jouerai pas (…) La liberté est plus forte que le tennis et tout le reste."

Herbert s’appuie sur ses valeurs et son éducation: "Être un homme, une personne dans la société, c’est se faire sa propre idée. On nous a donné une éducation, on va à l’école, on nous donne des moyens pour prendre des décisions dans notre vie (…) Cette liberté est plus importante qu’être joueur de tennis professionnel."

Pour l’heure, difficile de savoir si les deux joueurs de tennis pourront participer à Roland-Garros en France. Mais auprès de France Info, le ministre de la Santé Olivier Véran a évoqué ce mercredi un possible allégement du pass vaccinal.