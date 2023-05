Roland-Garros: "Le temps nous dira où se fera le retour", l'entraîneur de Nadal flou sur sa date de reprise

Présent au Masters de Madrid, Carlos Moya s’est exprimé sur l’état physique de son joueur, Rafael Nadal, à seulement trois semaines de Roland-Garros. L’entraîneur de l’Espagnol n'a pas encore acté la présence du Majorquin au tournoi parisien.

A quelques semaines seulement du début de Roland-Garros (28 mai-11 juin), la participation de Rafael Nadal reste encore incertaine. Son entraîneur Carlos Moya est resté prudent quant à sa participation, au micro de la RTVE: "Le temps nous dira où se fera le retour. C'est une blessure plus compliquée que prévu, mais il faut être optimiste". Le taureau de Manacor a déjà renoncé aux tournois de Monte-Carlo, Barcelone et Madrid, qui figurent parmi ses tournois préférés : "Nous sommes tristes qu'il n'ait pas encore pu faire ses débuts sur terre battue. C'est la tournée de l'année pour lui et il n'a pas été facile de faire l'impasse sur Monte-Carlo, Barcelone et Madrid, mais c'est un guerrier et il est toujours confiant dans sa capacité à être compétitif bientôt", a assuré le vainqueur de Paris en 1998.

"J'espère que le public pourra profiter longtemps d'Alcaraz"

Le média espagnol a également interrogé Moya sur la capacité de Nadal à revenir, sans avoir disputé un seul match de compétition depuis l’Open d’Australie où il avait été éliminé au deuxième tour : "Il y a toujours eu une légende urbaine selon laquelle Rafa avait besoin de beaucoup de matches pour être en forme. Historiquement, il a obtenu d'excellents résultats en revenant. Il serait préférable d'arriver à un Grand Chelem avec plus de tirs, mais si ce n'est pas le cas, nous aurons aussi nos armes", a-t-il conclu.

Carlos Moya a également eu un mot pour Carlos Alcaraz, l’étoile montante du tennis. Le numéro deux mondial de seulement 19 ans devrait vivre une carrière prometteuse selon Moya : "Toutes sortes d'éloges ont été faites et il les mérite. C'est un joueur très agréable à regarder pour le public, dynamique, spectaculaire et toujours d'un excellent niveau. J'espère que le public pourra l'apprécier encore longtemps".