Tennis: la Russe Varvara Gracheva bientôt naturalisée Française ?

Née à Moscou mais résidant en France depuis 2016, Varvara Gracheva (22 ans) a finalisé son dossier de demande de naturalisation française, dans l'optique de disputer Roland-Garros sous les couleurs tricolores.

Bientôt une nouvelle numéro 2 française au classement WTA ? Derrière Caroline Garcia (4e mondiale), les Tricolores ne se bousculent pas dans les premières places puisqu'Alizé Cornet ne pointe qu'au 66e rang. Mais tout pourrait changer dans les semaines à venir. Comme rapporté par BeIN Sport et L'Équipe, la Russe Varvara Gracheva a oeuvré dans la discrétion pour monter un dossier de demande de naturalisation, qui n'a rien à voir avec l'invasion russe en Ukraine.

La joueuse de 22 ans, qui s'entraîne à Cannes depuis 2016 - et qui vit en France depuis sept ans, envisage depuis un moment d'obtenir la nationalité française. D'ailleurs son dossier serait complet depuis le 5 mars et est maintenant au ministère de l'Intérieur, en charge de valider ou non les dossiers de naturalisation de tout étranger. Éligible grâce au critère des cinq ans de résidence, la native de Moscou a réussi son examen de français en novembre 2022.

Objectif Roland-Garros et les Jeux olympiques ?

En pleine bourre depuis le début de la saison (14 victoires sur les 16 derniers matchs, finaliste au WTA250 d'Austin), Varvara Gracheva s'est notamment offert le scalp de deux membres du top 10: Daria Kasatkina (8e) à Indian Wells (6-4, 6-4) et Ons Jabeur (5e) à Miami (6-2, 6-2). Avant son huitième de finale face à Petra Kvitova ce lundi en Floride, elle est assurée d'entrer dans le top 50 au classement WTA, alors qu'elle pointait au 100e rang en janvier.

Il ne serait pas impossible de voir Gracheva défendre les couleurs de la France à l'occasion de Roland-Garros (28 mai-11 juin). Avec, en point de mire également à terme, la Billie Jean-King Cup et les Jeux olympiques 2024.