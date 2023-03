Equipe de France: le message de Deschamps aux joueurs qui voudront disputer les JO 2024 de Paris en plus de l'Euro

S'il estime que les Bleus devront présenter une équipe "la plus compétitive possible" pour le tournoi olympique des Jeux de Paris en 2024, Didier Deschamps reconnaît que l'Euro à venir est pour lui "prioritaire".

Une défaite inaugurale face au Mexique (4-1), une victoire miraculeuse contre l'Afrique du Sud (4-3), puis une raclée infligée par le Japon (4-0) synonyme d'élimination dès le premier tour. En bref, un fiasco. En juillet 2021, le parcours de l'équipe de France de football aux Jeux olympiques de Tokyo avait tourné au ridicule. Dès le départ, le sélectionneur Sylvain Ripoll avait eu le plus grand mal à constituer son équipe. Le tournoi ne rentrant pas dans le calendrier de la FIFA, les clubs n’étaient pas obligés de libérer leurs joueurs, à l'inverse d'une Coupe du monde ou d'un Euro.

Il avait donc fallu de longues négociations pour bricoler un groupe de 21 éléments avec peu de références au plus haut niveau et seuls trois "anciens" (André-Pierre Gignac, Florian Thauvin et Téji Savanier) pour encadrer le tout. Difficile de pouvoir briller dans ces conditions. Humiliée au Japon, la France, qualifiée d'office en tant que pays organisateur, se devra de montrer un tout autre visage pour les Jeux de Paris en 2024. Certains ont déjà exprimé leur envie d'y participer, comme Kylian Mbappé (ou plus récemment Manu Koné dans un entretien à RMC Sport). Seul hic : le tournoi aura lieu du 24 juillet au 10 août 2024, dans la foulée de l'Euro (14 juin-14 juillet), ce qui pourrait poser certains problèmes de calendrier, y compris pour les clubs.

Pour Deschamps, l'Euro doit être la priorité

Présent ce jeudi en conférence de presse, à la veille de défier les Pays-Bas (vendredi 20h45) pour le début des éliminatoires du prochain Euro, Didier Deschamps a été questionné sur le sujet. "Je ne sais pas si je peux vraiment répondre à ça, a-t-il commencé. C'est plutôt une bonne chose, les JO seront en France. Qu'un certain nombre de joueurs puissent représenter la France pour ces JO... Ecoutez, on n'y est pas. J'espère de tout cœur qu'une autre compétition sera prioritaire avant, vous savez laquelle : le championnat d'Europe. Avec la possibilité ou pas de faire les deux. Je pense que ce seront plus des discussions entre les clubs et les joueurs, car les joueurs ne sont pas salariés de la FFF. A voir s'il y a la faisabilité ou pas..."

"C'est évidemment un objectif, a ajouté le sélectionneur des Bleus. Avoir les JO en France et que cette équipe de France qui représentera notre pays soit la plus compétitive possible, ça me semble normal. Ça n'a pas été le cas lors des derniers JO, malheureusement. Il y aura des discussions. Je ne serais pas l'ultime décideur."