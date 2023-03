Tennis (Miami): encore blessée, Andreescu quitte le court en larmes et en fauteuil roulant

Perturbée par des blessures ces dernières années, la Canadienne Bianca Andreescu a été contrainte d'abandonner lors de son huitième de finale au tournoi de Miami après s'être tordue la cheville gauche.

La malchance poursuit Bianca Andreescu. La Canadienne, finaliste du WTA 1000 de Miami en 2021, a abandonné contre Ekaterina Alexandrova la nuit dernière en huitième de finale. La lauréate de l'US Open 2019 s'est blessée à la cheville gauche au début du deuxième set. Après sa chute, la joueuse de 22 ans est restée plusieurs minutes au sol en hurlant de douleur. "Pas encore", a-t-elle lâché, expliquant n'avoir "jamais ressenti ce genre de douleur auparavant."

Après avoir reçu les premiers soins sur le court, la 31e mondiale a été évacuée en chaise roulante, en pleurs, sous l'ovation du Hard Rock Stadium. Le tout sous les yeux de sa mère, qui a elle aussi fondu en sanglots.

Une carrière gâchée par les blessures

Ce nouveau pépin est un coup dur pour Andreescu, qui revenait à son meilleur niveau à l'occasion du tournoi floridien. Cette semaine, elle a notamment battu Emma Raducanu (6-3, 3-6, 6-2), Maria Sakkari (5-7, 6-3, 6-4) et Sofia Kenin (6-4, 6-4). Face à Ekaterina Alexandrova, elle avait perdu la première manche au tie-break (7-6), mais avait réussi à breaker dans la deuxième (2-0).

Agée de 22 ans, Andreescu avait fait une saison blanche en 2020 à cause de blessures et de la pandémie de Covid-19. En 2022, elle n'a fait son retour en compétition qu'en avril après une pause de six mois. Avec cette blessure, la Canadienne pourrait manquer le duel face à la Belgique en Billie Jean-King Cup les 14 et 15 avril prochain à Vancouver.