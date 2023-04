Tennis (Monte-Carlo): Zverev détruit Medvedev, "l'un des joueurs les moins fair-play" du circuit

Battu par Daniil Medvedev en huitième de finale du Masters 1000 de Monte-Carlo jeudi, Alexander Zverev a fustigé le comportement du Russe... qui s'est moqué de lui le lendemain.

Le marathon de plus de trois heures a laissé des traces entre Daniil Medvedev et Alexander Zverev. Si le Russe l'a emporté en trois sets lors du huitième de finale du Masters 1000 de Monte-Carlo ce jeudi, l'Allemand n'a pas du tout apprécié le comportement de son adversaire lors du troisième set.

"C'est un des joueurs les moins fair-play du circuit, a-t-il lâché après le match au micro de Sky Sports Germany. Je prends le fair-play et l'esprit sportif très au sérieux, pas lui. Il a fait une pause toilette alors que ça ne devait pas être possible. Il y a 1.000 moments dans le match où il sent que je commence à mieux jouer et, à chaque fois, il tente de faire quelque chose. En tant qu'athlète, il me déçoit énormément. Alors bien sûr, vous pouvez dire que j'ai mal géré ça, que je me suis laissé distraire. Cela n'aurait pas dû se passer comme ça et c'est entièrement ma faute. Mais je pense quand même que le fair-play devrait toujours être présent dans le sport."

La réponse de Medvedev face à Rune

Opposé à Holger Rune ce vendredi, le cinquième joueur mondial a été battu en quart de finale du tournoi monégasque (6-3, 6-4), payant les efforts de la veille, pendant que le Danois avait bénéficié du forfait de Matteo Berrettini. À la fin de la rencontre, Medvedev a imité la poignée de main glaciale effectuée avec Zverev la veille... tout en le chambrant. "Bien joué, mec. C'est injuste, tu joues trop bien. Tu n'es pas fair-play !", a glissé le Russe tout sourire au filet à Rune.

Medvedev, qui n'a jamais caché son désamour pour la terre battue, essuie seulement sa troisième défaite de la saison. Après une année 2022 mitigée, le Russe avait démarré 2023 en trombe avec quatre titres (Rotterdam, Doha, Dubaï, Miami).