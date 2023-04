Tennis: forfait à Barcelone, Nadal diffère encore son retour avant Roland-Garros

Rafael Nadal n’en finit plus de différer sa rentrée. Absent à Monte-Carlo, l’Espagol, tombé au 15e rang mondial, ne jouera pas non plus la semaine prochaine l’ATP 500 de Barcelone, un tournoi qu’il adore.

Rafael Nadal (36 ans) diffère encore son grand retour sur le circuit. L'Espagnol, absent depuis janvier, a annoncé son forfait pour l'ATP 500 de Barcelone (15-23 avril), ce vendredi sur Twitter. "Je ne suis pas encore prêt, a-t-il déclaré. Je poursuis mon processus de préparation pour mon retour."

Son retour est désormais espéré pour le Masters 1000 de Madrid (24 avril-7 mai). Depuis sa blessure au psoas contractée au deuxième tour de l’Open d’Australie, le Majorquin galère clairement. Il s’entraîne au sein de son Académie mais les progrès sont lents. La quête d’un quinzième titre à Roland-Garros (28 mai-11 juin) s’annonce compliquée. Si tout va bien, il se présentera Porte d’Auteuil avec seulement deux tournois dans les jambes. Combien de matches? Là est toute la question.

Croisé mardi dans les allées du Monte-Carlo Country Club, Benito Barbadillo-Perez, son attaché de presse, assurait que Rafael Nadal serait à Paris, "prêt à mourir sur le court".

Djokovic blessé

De son côté, Novak Djokovic ne va guère mieux. Le Serbe a été éliminé en huitièmes de finale à Monte-Carlo par l’Italien Lorenzo Musetti. Il a été très faible au service, ce qui n’est guère étonnant car il semble blessé au coude ou à l’avant-bras. Il n’est resté que deux minutes en conférence de presse, l’œil noir et refusant de s’étendre sur ses problèmes.

Dimanche, lors d’un entraînement, une photographe avait assisté à une scène où il a hurlé de douleur sur un revers en extension. Il doit normalement s’aligner la semaine prochaine à un ATP 250 à Banja Luka (Bosnie-Herzégovine), un tournoi dont sa famille possède la licence.