Tennis: Nadal déjà de retour à l'entraînement sur gazon, à deux semaines de Wimbledon

Rafael Nadal a fait ses premiers pas de la saison sur gazon ce lundi lors d'une séance d'entraînement à Majorque. Moins d'une semaine après avoir commencé un nouveau traitement pour soigner sa blessure au pied, l'hypothèse de sa participation à Wimbledon est relancée.

Il est déjà de retour à l'entraînement. Rafael Nadal, huit jours après avoir triomphé pour la 14e fois à Roland-Garros malgré des douleurs au pied gauche, a foulé ce lundi pour la première fois de l'année le gazon sur son île de Majorque, ce qui relance l'hypothèse de sa participation à Wimbledon qui débute fin juin.



Nadal a effectué quelques exercices physiques pendant une courte séance d'entraînement à l'abri des regards au Mallorca Country Club à Santa Ponca, où aura lieu à partir de dimanche le tournoi ATP 250 sur herbe de Majorque, a indiqué son porte-parole à l'AFP.

Participera-t-il à Wimbledon ?

L'Espagnol a prévu d'augmenter graduellement dans la semaine l'intensité de ses entraînements sur le gazon espagnol. En fonction de l'état de son pied gauche, qui le perturbe de manière récurrente depuis plusieurs années, il décidera alors de sa participation au tournoi du Grand Chelem londonien, qui débute le 27 juin.



Nadal souffre depuis des années du syndrome de Müller-Weiss, une maladie dégénérative et incurable qui se caractérise par la déformation d'un des os du pied. Le joueur aux 22 titres du Grand Chelem a révélé qu'il avait dû jouer Roland-Garros avec le pied anesthésié, mais qu'il n'était pas prêt à renouveler l'expérience à Wimbledon, un tournoi qu'il a remporté deux fois, en 2008 et 2010, et auquel il n'a pas participé en 2021.



Il a commencé mardi dernier, deux jours après son triomphe à Roland-Garros, un "traitement par radiofréquence pulsée (PRF)" qui endort "les nerfs dans la région de la blessure dont il souffre", selon les termes de son porte-parole. Ce nouveau traitement semble porter ses fruits, à tel point que Toni Nadal, l'oncle de "Rafa" et son ancien entraîneur, avait affirmé samedi en marge du tournoi de Stuttgart que son neveu "allait jouer à Wimbledon".