Roland-Garros: les 14 titres de Rafael Nadal Porte d'Auteuil

Vainqueur de Casper Ruud ce dimanche, Rafael Nadal a remporté à 36 ans son 14e titre à Roland-Garros, le plaçant un peu plus dans la légende Porte d'Auteuil. Retour sur ses finales sur le court Philippe-Chatrier.

· 2005 contre Mariano Puerta (6-7, 6-3, 6-1, 7-5)

Pour sa première participation à Roland-Garros, Rafael Nadal, âgé de 19 ans, déjoue tous les pronostics pour s'imposer en quatre sets face à l'Argentin Mariano Puerta. Quelques mois plus tard, ce dernier sera contrôlé positif et suspendu pour dopage.

· 2006 contre Roger Federer (1-6, 6-1, 6-4, 7-6)

L'Espagnol montre les muscles pour la première fois face à Roger Federer, sa victime préférée en finale. Nadal conserve son titre après avoir renversé le Suisse en quatre sets. Il avait battu Novak Djokovic et Ivan Ljubicic aux tours précédents.

Rafael Nadal en 2005. © Iconsport

· 2007 contre Roger Federer (6-3, 4-6, 6-3, 6-4)

Bis repetita l'année suivante, où Nadal ne tremble pas face au numéro un mondial. Avec trois couronnes, il rejoint Lendt, Wilander et Kuerten, en battant notamment Carlos Moya, son entraîneur actuel, en quart de finale.

· 2008 contre Roger Federer (6-1, 6-3, 6-0)

Le quatrième succès consécutif, le troisième d'affilé face au Suisse, est le plus net puisque Nadal s'impose en trois sets secs, en collant une bulle à Roger Federer, deux jours après avoir livré l'un de ses meilleurs matchs Porte d'Auteuil face à Novak Djokovic en demi-finale.

· 2010 contre Robin Söderling (6-4, 6-2, 6-4)

Après avoir été déchu pour la première fois dans son jardin par Robin Söderling en 2009, le roi de la terre battue prend sa revanche l'année suivante en écartant le Suédois en trois sets.

· 2011 contre Roger Federer (7-5, 7-6, 5-7, 6-1)

Mis en danger par John Isner au premier tour, le taureau de Manacor affronte (et bat) une nouvelle fois Roger Federer, qui avait mis fin à l'invincibilité de Novak Djokovic au tour précédent, dans l'un des matchs les plus marquants de la quinzaine. Avec six titres, Nadal égale Bjorn Borg.

Rafael Nadal en 2014. © Iconsport

· 2012 contre Novak Djokovic (6-4, 6-3, 2-6, 7-5)

Le scalp des numéros un mondiaux continuent Porte d'Auteuil. Après Federer, c'est Djokovic qui mord la poussière sur le court Philippe-Chatrier dans une finale débutée le dimanche sous la pluie et conclue le lundi sous le soleil, après quasiment 4 heures de match.

· 2013 contre David Ferrer (6-3, 6-2, 6-3)

Une édition monumentale pour le taureau de Manacor, qui devient le premier joueur de l'histoire à remporter au moins 8 fois un tournoi du Grand Chelem en disposant de son compatriote David Ferrer, après une demi-finale d'anthologie face à Novak Djokovic, terminée en 5 sets et 4h37 de jeu.

· 2014 contre Novak Djokovic (3-6, 7-5, 6-2, 6-4)

Avec seulement deux sets perdus en sept matchs, ce 9e titre est une formalité, même face à Novak Djokovic, qui cède en 3h30 et quatre petits sets.

· 2017 contre Stan Wawrinka (6-2, 6-3, 6-1)

Grand favori du tournoi avec un bilan de 17 victoires et une défaite sur terre battue en 2017, Rafael Nadal reprend son bien après une édition 2016 marquée par un forfait à cause d'une blessure et une défaite contre Djokovic en quart de finale en 2015. Avec 35 jeux perdus, il remporte la decima pour la dernière de Toni Nadal, son oncle et entraîneur.

· 2018 contre Dominic Thiem (6-4, 6-3, 6-2)

Opposé à Dominic Thiem, novice à ce niveau, Nadal fait respecter sa loi et s'impose logiquement après une quinzaine parfaitement maîtrisée, où ni Federer, ni Djokovic n'ont fait leur apparition.

Rafael Nadal en 2018. © Iconsport

· 2019 contre Dominic Thiem (6-3, 5-7, 6-1, 6-1)

Perturbé en raison d'une blessure au genou contractée en mars, Rafael Nadal fait tout de même partie des favoris, au même titre que Novak Djokovic et Roger Federer, de retour à Roland-Garros pour la première fois depuis trois ans. Facile vainqueur du Suisse en demie, l'Espagnol lève les bras pour la 12e fois après une nouvelle victoire contre Thiem, qui s'était débarrassé du Serbe au tour précédent.

· 2020 contre Novak Djokovic (6-0, 6-2, 7-5)

Pour la première fois, le tournoi est disputé sous un toit en automne. Mais cela n'empêche pas Nadal de pulvériser Djokovic devant la jauge réduite sur le court Philippe-Chatrier en ces temps de crise sanitaire. Il gagne son 20e titre du Grand Chelem et égale Roger Federer.

· 2022 contre Casper Ruud (6-3, 6-3, 6-0)

Dans un contexte pesant, entre blessure au pied et possible retraite, Rafael Nadal ne laisse rien paraître face au novice Casper Ruud et l'avale tout cru, ne laissant que quelques miettes au Norvégien. Une 14e couronne et un 22e titre du Grand Chelem qui le place toujours un peu plus au plus près des étoiles.